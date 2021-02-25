Средневзвешенная процентная ставка по всем кредитам в национальной валюте выросла до 20,8% по итогам января 2021 года. Это на 2 процентных пункта больше, чем месяцем ранее (в декабре было 18,8%), следует из статистических данных Центрального банка.

Средневзвешенная процентная ставка высчитывается на основе данных всех банков без учета льготных кредитов и микрозаймов в годовом исчислении.

Средняя ставка по краткосрочным кредитам (до 1 года) за месяц выросла с 18,4% до 21,3%, долгосрочным кредитам (с 1 до 10 лет и больше) — с 19,1% до 20,6%.

Cредневзвешенная ставка по депозитам в сумах сроком до 1 года в среднем увеличилась с 14,6% до 16%, свыше 1 года — с 15% до 15,9%.

Cредневзвешенная ставка по кредитам в иностранной валюте (без учета процентных ставок по кредитам, выданным за счет средств Фонда реконструкции и развития и иностранных кредитных линий под гарантию правительства) увеличилась с 6,4% в декабре до 7,1% в январе.

Кроме того, снизились средневзвешенные процентные ставки по всем срочным депозитам сроком в иностранной валюте до 1 года снизились — с 3,3% до 3%, средневзвешенные процентные ставки по срочным валютным депозитам для физлиц — с 3,9% до 3,7%, а для юрлиц — с 4,8% до 4,7%.

При этом средние ставки по валютным вкладам сроком свыше 1 года увеличились с 4,4% до 4,6%.

Согласно статистике ЦБ, если средняя процентная ставка по кредитам в сумах в июне составляла 23,7%, то в июле она снизилась до 20,6%, а к концу 2020 года — до 18,8%. Ставка по депозитам с июня по декабрь сократилась с 17,7% до 14,6% (до 1 года) и 18,7% до 15% (более 1 года). Ставка по кредитам в иностранной валюте уменьшилась — с 6,8% в июне до 6,1% в ноябре.

Снижение процентных ставок началось после политики «приемлемых процентных ставок» по кредитам, которая была внедрена регулятором с 1 июля и действовала до 1 января 2021 года. Приемлемыми ставками считались ставки по депозитам в национальной валюте — 18%, по кредитам в национальной валюте — до 24%, по кредитам в иностранной валюте для субъектов предпринимательства — до 8%.

На пресс-конференции 21 января заместитель председателя ЦБ Бехзод Хамраев заявил, что регулятор «временно принимал меры упорядочения процентных ставок в связи с пандемией коронавируса и кризиса», но с 2021 года эта практика уже не действует. Он подчеркнул, что регулятор не желает вмешиваться в процентную политику банков.

Ранее сообщалось о росте ставок по кредитам на покупку автомобилей с началом 2021 года.