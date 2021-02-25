С 1 марта 2021 года в Узбекистане вступают в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения, включая запрет на строительство домов высотой более двух этажей без экспертизы, объявление минимальных потребительских расходов населения, новая система взыскания алиментов, распространение туристского сбора на граждан страны и другие. Обзор подготовлен «Газетой.uz».

Запрет на строительство домов высотой более двух этажей без экспертизы

С 1 марта 2021 года строительство и реконструкция зданий и сооружений, в том числе индивидуальных жилых домов, этажностью более двух этажей (без учёта цокольного этажа), высотой более 12 м от поверхности земли и (или) общей площадью более 500 км. м. осуществляются с обязательным проведением экспертизы проектной документации объекта. Вступают в силу и другие запреты. Подробнее

Минимальные потребительские расходы населения

В Узбекистане с 1 марта 2021 года должны объявить минимальные потребительские расходы населения. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев, выступая 29 декабря с посланием парламенту.

О том, что такое МПР и почему выбран именно такой метод определения уровня бедности, рассказывал начальник департамента Министерства экономического развития и сокращения бедности Илхом Маматкулов.

Тем временем, Федерация обществ защиты прав потребителей рассчитала сумму потребительской корзины в Узбекистане на основе списка товаров и услуг, используемых трудоспособным среднестатистическим жителем. Эта сумма составила 2 млн 157 тысяч сумов.

Камеры и радары на дорогах смогут устанавливать предприниматели

С 1 марта предприниматели смогут устанавливать специальные автоматизированные программно-технические средства фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также установка стационарных пунктов весового и габаритного контроля.

Безвизовый режим распространен на ряд стран

С 1 марта Узбекистан вводит безвизовый режим сроком на 10 дней для граждан Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Китая, включая специальные административные районы Гонконг и Макао КНР.

Обязательная маркировка

С 1 марта 2021 года ввоз на территорию Узбекистана немаркированной алкогольной и табачной продукции будет запрещён.

Туристский сбор распространят и на граждан Узбекистана

С 1 марта 2021 года для граждан Узбекистан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Узбекистан, вводится туристский (гостиничный) сбор за каждый день их пребывания в гостиницах, отелях и других средствах размещения.

Заканчивается срок ограничений на авиасообщение с рядом стран

1 марта заканчивается срок ограничений, введённых Узбекистаном на международные авиарейсы (въездные, выездные и транзитные) с Великобританией, Италией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами и ЮАР до 1 марта.

В списке была Германия, но 11 февраля авиасообщение с ней было возобновлено.

Активистов махаллей начнут поощрять

С 1 марта гражданам, активно участвующим в деятельности махаллей, начнут выплачивать ежемесячные компенсации в размере 50% БРВ (111500 сумов — ред.) на обязательные платежи по коммунальным услугам.

Популяризация туризма

С 1 марта 2021 года по 1 июня 2022 года в рамках популяризации внутреннего туризма внедряется механизм возмещения части следующих расходов на путешествия по Узбекистану:

авиаперевозчикам — в размере 25% стоимости авиабилета по авиасообщениям на направлениях внутреннего туризма;

туроператорам и турагентам — в размере 15% стоимости авиа- и железнодорожных билетов по турам, организуемым для граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Узбекистане, а также в размере 10% стоимости услуг средств размещения по размещению (гостиничные услуги). При этом возмещение части данных расходов предоставляется при условии не менее одной ночевки в средствах размещения, расположенных в регионах, в которые осуществлено путешествие.

Новая система взыскания алиментов

С 1 марта 2021 года устанавливается порядок, в соответствии с которым исполнение должниками алиментных обязательств по исполнительным документам осуществляется через Единую информационную систему исполнения и контроля за алиментными обязательствами.

Система интегрируется с отдельным банковским счетом по алиментным обязательствам. При этом Бюро оформляет соответствующую банковскую карту на имя взыскателя (получателя алиментов) и перечисляет посредством данного отдельного банковского счета по алиментным обязательствам на эту карту алиментные деньги, в том числе из удержанной из зарплаты должника по алиментным обязательствам.

Раздельный сбор мусора в Ташкенте

В Ташкенте будет поэтапно внедрена система раздельного сбора твёрдых бытовых отходов. В 2021 году система появится в 24 махаллях Ташкента — по две в каждом районе столицы. Семьям, сортирующим мусор на перерабатываемый, неперерабатываемый и органический, будут снижать тариф на оплату вывоза отходов.

Изменения в онлайн-ККМ и виртуальных кассах

В порядок использования онлайн-касс вносятся изменения и дополнения.

Надбавки учителям из регионов

Вводятся специальные надбавки к базовой тарифной ставке учителей и педагогов, имеющих высшую и первую категории, привлеченных к преподаванию в школы с невысоким уровнем образования из других регионов.

Заканчивается срок отзыва инкассовых поручений

С 17 февраля с 10:00 временно отозваны до 1 марта 2021 года инкассовые поручения, размещённые на банковских счетах 2960 компаний с незначительным уровнем риска ранее осуществлённых сомнительных операций с «предприятиями-однодневками».

Что ещё

Президент поручил до конца марта обеспечить продажу 12 объектов, в том числе зон отдыха «Бельдерсай» и «Чарвак» в Ташкентской области, бизнес-центра «Пойтахт» и технорынка «Малика» в Ташкенте, в числе других объектов.

В Ташкенте начинается обязательный техосмотр. Автомобили юридических лиц проходят с 1 марта по 30 июня, физических — с 1 января по 31 августа. Транспорт компаний, занимающихся перевозкой пассажиров, проходит осмотр два раза (с 1 марта по 30 июня и с 1 сентября по 31 октября).