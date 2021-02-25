Наверное, в Узбекистане уже не осталось жителей, которые не слышали об Artel. Компанию окружает множество слухов, а мнения о бренде разнятся от восторженных до ярой критики. Популярный блогер Кирилл Альтман выяснил, что на самом деле происходит в стенах компании, какие из слухов правдивы, а какие — нет.

Artel множество раз заявлял о локализации производства. В старых статьях о компании часто утверждалось, что это не просто сборочный цех. Тем временем в народе бытует обратное мнение: что все детали бытовой техники привезены из Китая, а на производственных базах Artel лишь приклеивают логотип компании.

Также из уст людей можно услышать, что государство предоставляет отдельные преференции для Artel, недоступные для других производителей. Насколько эти слухи правдивы? Почему именно Artel известен большинству, в то время как о других отечественных производителях бытовой техники ничего не слышали?

Кирилл Альтман совершил небольшой тур по производственной базе Artel и задал неудобные вопросы руководителю завода по производству кухонных плит Дильшоду Бобомурадову.

В ходе съемок популярный блогер ознакомился со всеми производственными процессами и увидел весь цикл создания кухонных плит Artel. Теперь он готов подтвердить или опровергнуть слухи, связанные с компанией.

Новый видеоролик можно посмотреть на YouTube-канале Alter Ego.

Подробная информация об Artel доступна по ссылке.

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