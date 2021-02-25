Генеральный штаб Вооружённых сил Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства, передаёт «Новости Армении».

Военные выразили протест в связи с увольнением первого заместителя начальника Генштаба ВС Армении Тирана Хачатряна. Он был уволен накануне после того, как, по сообщениям СМИ, назвал «несерьёзными» выводы Никола Пашиняна о неэффективности ракетных комплексов «Искандер».

«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации», — говорится в заявлении Генштаба.

Военные предостерегли премьер-министра и правительство от применения силы против своего народа.

Никол Пашинян назвал заявление Генштаба «попыткой военного переворота» и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики в Ереване. Он также уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна, в том числе подписавшего заявление.