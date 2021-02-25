Положение о порядке выплаты компенсации по коммунальным платежам гражданам, активно участвующим в работе органов самоуправления граждан, утверждено

постановлением правительства от 23 февраля, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, с 1 марта таким гражданам будет выплачиваться ежемесячная компенсация коммунальных платежей в размере 50% базовой расчетной величины (122,5 тысячи сумов).

При этом эффективность работы кучабоши (ответственных по улице) и уйбоши (ответственных по дому) будет оцениваться по ряду основных критериев, в частности, их деятельности на закрепленной улице или в доме в течение 3 месяцев. Компенсация будет выплачиваться в случае получения активистами более 70 баллов.

Выплата компенсации приостанавливается досрочно в случае, если кучабоши и уйбоши не принимают активного участия в деятельности органов самоуправления граждан, говорится в сообщении.

Компенсационные выплаты осуществляются районными и городскими отделами Министерства по поддержке махалли и семьи за счет дополнительных источников местных бюджетов.