Положение о порядке выплаты компенсации по коммунальным платежам гражданам, активно участвующим в работе органов самоуправления граждан, утверждено
постановлением правительства от 23 февраля, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
Согласно документу, с 1 марта таким гражданам будет выплачиваться ежемесячная компенсация коммунальных платежей в размере 50% базовой расчетной величины (122,5 тысячи сумов).
При этом эффективность работы кучабоши (ответственных по улице) и уйбоши (ответственных по дому) будет оцениваться по ряду основных критериев, в частности, их деятельности на закрепленной улице или в доме в течение 3 месяцев. Компенсация будет выплачиваться в случае получения активистами более 70 баллов.
Выплата компенсации приостанавливается досрочно в случае, если кучабоши и уйбоши не принимают активного участия в деятельности органов самоуправления граждан, говорится в сообщении.
Компенсационные выплаты осуществляются районными и городскими отделами Министерства по поддержке махалли и семьи за счет дополнительных источников местных бюджетов.
Макс Ли
Моментом “своих“ наберут, а точнее оставят на своих местах в махаллях.
Алексей Николаевич
За такие “огромные“ деньги можно только нанять на один раз дворника, чтоб вокруг дома провел уборку. Они серьезно думают, что за 122 тысячи старшие домов и улиц будут гнуться?))) Кстати прав и обязанностей кучабоши и уйбоши, прописанных законодательно, не существует в природе. Требования любого из них к проживающим гражданам будут незаконны и соответственно отправлены в далекое путешествие..
Слава
И как будут определять активистов? Кто ухудшит жизнь гражданам больше? Или по числу раздражений для жителей в квартал? А разве чем-то еще они занимаются?
Flyer
логичнее было б если бы товарищество само избирало б домкомов.
домкомы бы несли финансовую и уголовную ответственность, и за это получали бы зарплату из жилфонда?
почему государство платит зарплату из бюджета — пусть люди сами начнут платить зарплату махкому и домкому, а взамен получат ПРАВО подавать иск в суд если махком или домком нарушит их права.
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когда за что-то платишь из своего кармана(а не в общей массе) — сразу начинаешь активнее использовать это.
а если у государства есть лишний триллиончик — пусть хокимият преобразует эти деньги в услуги, например юристов(чтобы те регулярно проверяли ВСЕ документы всех служб на которых ставится подпись граждан).