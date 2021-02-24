В апреле 2019 года в Узбекистане была запущена обязательная регистрация мобильных устройств по IMEI. Однако у общественности до сих пор нет четкого представления о работе и необходимости внедрения этой системы.

Для внесения ясности в возникающие вопросы потребителей было проведено интервью с и.о. директора ГУП Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций Узбекистана Улугбеком Шакировым.

В частности обсуждались такие аспекты, как:

  • краткая информация о системе IMEI;
  • преимущества системы IMEI;
  • последствия отключения IMEI-кода;
  • платежи по IMEI-коду;
  • обеспечение конфиденциальности личных данных;
  • поддержка местных производителей;
  • отношение к петиции об отмене платной регистрации IMEI-кодов;
  • потребители повторно не платят за IMEI-код;
  • устройства, приобретенные и завезенные физическими лицами из-за границы;
  • удобства и преимущества системы IMEI;
  • подробные рекомендации, а также ответы на вопросы.

Сайт: uzimei.uz

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