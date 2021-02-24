В апреле 2019 года в Узбекистане была запущена обязательная регистрация мобильных устройств по IMEI. Однако у общественности до сих пор нет четкого представления о работе и необходимости внедрения этой системы.

Для внесения ясности в возникающие вопросы потребителей было проведено интервью с и.о. директора ГУП Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций Узбекистана Улугбеком Шакировым.

В частности обсуждались такие аспекты, как:

краткая информация о системе IMEI;

преимущества системы IMEI;

последствия отключения IMEI-кода;

платежи по IMEI-коду;

обеспечение конфиденциальности личных данных;

поддержка местных производителей;

отношение к петиции об отмене платной регистрации IMEI-кодов;

потребители повторно не платят за IMEI-код;

устройства, приобретенные и завезенные физическими лицами из-за границы;

удобства и преимущества системы IMEI;

подробные рекомендации, а также ответы на вопросы.

Сайт: uzimei.uz

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