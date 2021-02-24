В апреле 2019 года в Узбекистане была запущена обязательная регистрация мобильных устройств по IMEI. Однако у общественности до сих пор нет четкого представления о работе и необходимости внедрения этой системы.
Для внесения ясности в возникающие вопросы потребителей было проведено интервью с и.о. директора ГУП Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций Узбекистана Улугбеком Шакировым.
В частности обсуждались такие аспекты, как:
- краткая информация о системе IMEI;
- преимущества системы IMEI;
- последствия отключения IMEI-кода;
- платежи по IMEI-коду;
- обеспечение конфиденциальности личных данных;
- поддержка местных производителей;
- отношение к петиции об отмене платной регистрации IMEI-кодов;
- потребители повторно не платят за IMEI-код;
- устройства, приобретенные и завезенные физическими лицами из-за границы;
- удобства и преимущества системы IMEI;
- подробные рекомендации, а также ответы на вопросы.
Сайт: uzimei.uz
На правах рекламы.
Sherkhan Tlepov
А если телефон не был завезен, а иемей не зарегистрирован. Как зарегит тогда?
Владимир Цой
Крахоборы! Свои производители обязаны быть конкурентно способными, а не прятаться за всякую имей регистрацию. Ладно бы система работала, не работает нормально! Сделай ты регистрацию общедоступной вне зависимости от того пересек ли ты границу или нет! Что за припоны при регистрации? Вас палкой гонять нужно! Бездари, нахлебники и паразиты!