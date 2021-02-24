В 2020 году компания «Узбекинвест» увеличила охват страховой защитой национальных экспортеров товаров, работ и услуг. Тем самым она подтвердила репутацию надежного страховщика и партнера.

Предприятиям-экспортерам была оказана страховая защита на сумму более 1,5 млрд долларов США с обеспечением роста на 154% к итогам 2019 года.

«Узбекинвест» расширил географию экспорта. Компания приняла риски по экспортным контрактам в 29 странах ближнего и дальнего зарубежья: России, Китае, Индии, Турции, Казахстане, Испании, Германии, Великобритании, Канаде, Сингапуре и других.

Всего «Узбекинвест» заключил более 30 соглашений и меморандумов о сотрудничестве и взаимопонимании с ведущими мировыми государственными экспортно-кредитными агентствами. В их число вошли: «ЭКСАР» (Россия), NEXI (Япония), SINOSURE (КНР), KSure (Корея), UK Export Finance (Великобритания), COFACE (Франция), SACE (Италия), ICIEC, Export Credit Etihad Credit Insurance (ОАЭ) и другие.

В связи с наступлением страховых событий в течение 2020 года национальным экспортерам был выплачен 1 млрд сумов страховых возмещений по выданным полисам страхования экспортных рисков.

В 2021 году компания «Узбекинвест» определила дальнейшие цели и задачи по расширению объемов экспортного страхования и обеспечения комплексной страховой защитой национальных экспортеров.

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