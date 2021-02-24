Компания Ucell обеспечивает связь в ташкентском метрополитене. Пока эта услуга есть только на самих станциях и в направлении 100 м вглубь тоннелей. Однако в дальнейшем планируется обеспечить доступ на всей протяженности путей.
Запуск интернета в метро начался в 2019 году. В сентябре на шестой выставке ICTEXPO 2019 OOO COSCOM (торговая марка Ucell) впервые объявило о запуске связи на двух станциях. Интернет уже доступен для абонентов на всех платформах.
Метро в Ташкенте служит не только общественным транспортом. Оно по праву считается культурным достоянием и туристической достопримечательностью. Для пассажиров важно, чтобы на всем пути следования работали мобильная связь и интернет. Полтора года назад Ucell рассказывал о том, как устанавливалось соединение под землей и о трудностях, с которыми столкнулись инженеры и техники.
«Связь в ташкентском метро — это необычный проект. Его нельзя сравнить с опытом в других странах. Мы организовали работу согласно установленным санитарным нормам безопасности. Стандарты СЭС в Узбекистане считаются одними из наиболее жестких в мире. Наши техники также обращали внимание на то, чтобы максимально незаметно интегрировать оборудование в интерьер станций, сохранив при этом отличное качество связи. Пользовательские тесты прошли успешно. И сегодня абоненты Ucell могут без проблем серфить в интернете, звонить или отправлять сообщения с любой станции. Безусловно, это не предел, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом», — сказал Равшан Вахабов, инженер группы планирования радиосети.
Приемо-передающее оборудование было запущено 17 декабря 2020 года. Был проведен тест-драйв на всех станциях. Голосовой, пакетный и SMS-сервисы работают в полном объеме.
Максимальная зарегистрированная скорость в LTE — 142 Мбит/с (Speed Test). Кроме того, зафиксировано примерно 1,5 тысячи активных пользователей 4G за сутки.
Ucell стремится к тому, чтобы с помощью современных технологий, внедряемых компанией, улучшалось качество жизни. А услуги сотовой и интернет-связи были доступны каждому.
На правах рекламы.
Иброхим
Интернет в метро это хорошо. Но связь в Юселл лично у меня дома очень плохая не говоря уж о интернете.
Зинкевич Валентина Владимировна
Молодцы! Респект! Перехожу на Юсел!
Nikita Vingurskiy
Ибрагим связь юселл бывает местами плохая у меня тупит в спальне.
Это не столько от передатчика зависит скорее от многих факторов. Но стараются же хоть как то