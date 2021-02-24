В новой редакции Уголовного кодекса Узбекистана планируется ужесточить ответственность за преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Генеральная прокуратура представила для обсуждения проект закона о новой редакции кодекса.

В частности, преступления, совершенные по неосторожности, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более 5 лет (сейчас они относятся к менее тяжким), предлагается квалифицировать как тяжкие преступления. Это изменение основано на общепринятых правилах, согласно которым размер наказания определяется исходя из степени общественной опасности преступления.

В частности, предусматривается перевод в категорию тяжких преступления, совершенные по неосторожности, повлекшие смерть и другие тяжкие последствия. Сегодня такие преступления, как нарушение правил безопасности движения или использование транспортных средств, повлекшее за собой смерть людей, рассматриваются как менее тяжкие преступления. Но это не соответствует принципу справедливости, говорится в пояснительной записке.

Для определения вида и размера наказания на основе классификации преступлений планируется установить штрафы:

до 200 БРВ — по преступлениям, не представляющим большой общественной опасности;

до 400 БРВ — по менее тяжким преступлениям;

до 600 БРВ — по тяжким преступлениям.

Сейчас штраф устанавливается в пределах от 5 до 600 базовых расчетных величин.

При этом, если осужденный оплатит 2/3 наложенного судом штрафа в течение 3 месяцев, то он освобождается от уплаты оставшейся части штрафа.

Термины, связанные с человеческим фактором, такие как «жиддий зиён» и «жиддий зарар» (оба термина переводятся как «существенный вред») предлагается исключить из уголовного законодательства. Это ведет к отказу от практики квалификации деяния как преступления на основе субъективного мнения следственных и судебных органов.

Пересмотр ответственности за нарушения ПДД в УК

Статью 266 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) предлагается изложить в следующей редакции:

Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее причинение средней тяжести или тяжкого вреда здоровью, —

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет (сейчас — штраф до 50 базовых расчетных величин или обязательные общественные работами до 360 часов либо исправительные работы до 3 лет);

То же деяние:

совершенное в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств, их аналогов, психотропных или других веществ, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность;

повлекшее смерть человека.

наказывается лишением свободы от 5 до 7 лет (сейчас -лишение свободы до 7 лет с лишением определенного права).

То же деяние, повлекшее:

смерть человека, если [ДТП] совершено в результате алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств, их аналогов, психотропных или других веществ, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность;

человеческие жертвы;

иные тяжкие последствия, —

наказывается лишением свободы от 7 до 10 лет (сейчас — наказывается лишением свободы до 10 лет с лишением определенного права).

Статья 262 (нарушение правил ремонта или выпуска в эксплуатацию транспорта) может быть изложена в следующей редакции:

Недоброкачественный ремонт железнодорожного, морского, речного, воздушного, автомобильного или иного транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации, связи или другого транспортного оборудования, а равно выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправных транспортных средств, совершенные лицом, выполняющим ремонт, либо ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспортного средства, повлекший причинение средней тяжести или тяжкого вреда здоровью, —

наказывается лишением свободы от 1 до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет (сейчас — штраф до 50 базовых расчетных величин или лишение определенного права до 5 лет либо обязательные общественные работы до 360 часов или исправительными работами до 3 лет).

То же деяние, повлекшее смерть человека, —

наказывается ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет (сейчас — ограничение свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет).

То же деяние, повлекшее:

человеческие жертвы;

иные тяжкие последствия, —

наказывается лишением свободы от 5 до 8 лет (сейчас — лишение свободы до 8 лет).

Статья 261 (допуск к управлению транспортным средством лица, находящегося в состоянии опьянения) может быть изложена в следующей редакции:

Допуск к управлению железнодорожным, водным, воздушным, автомобильным или иным транспортным средством лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических, психотропных средств и их аналогов или других веществ, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность, совершенный лицом, ответственным за эксплуатацию такого транспортного средства, повлекший тяжкий вред здоровью, —

наказывается удержанием из зарплаты до 3 лет или ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.

То же деяние, повлекшее смерть человека, —

наказывается лишением свободы от 3 до 5 лет или лишением свободы от 3 до 5 лет (сейчас — штраф до 50 базовых расчетных величин или исправительные работы до 3 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет с лишением определенного права).

Ранее «Газета.uz» писала, что в новой редакции Уголовного кодекса планируется декриминализация таких деяний, как дискредитация конкурента, лжепредпринимательство, незаконное распространение материалов религиозного содержания и другие.

При этом предлагается ввести уголовную ответственность за незаконные опыты над человеком, самосуд, шантаж, воспрепятствование законной деятельности журналистов, незаконное воспрепятствование организации митингов и другие.

Исправительные работы могут исключить из системы наказаний.

Проект содержит и другие изменения. Принять участие в его обсуждении можно до 9 марта.