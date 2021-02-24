Соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию в Узбекистане фармацевтического производства 23 февраля подписано с египетской компанией Solyphar, сообщила пресс-служба Агентства по развитию фармацевтической отрасли.

Проект предусматривает строительство нового завода по производству лекарств в виде таблеток, желатиновых капсул и дозированных порошков в Ташкентской области стоимостью более 20 млн долларов.

Годовая производственная мощность составит 500 миллионов таблеток, 200 миллионов капсул и 10 миллионов саше. Запланирован выпуск более 120 видов препаратов.

Как отмечается в сообщении, новое производство будет отвечать требованиям GМР (надлежащая производственная практика). За счёт запуска объекта будет создано более 200 новых рабочих мест.