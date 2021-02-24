Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Наманганскую область на прошлой неделе должен был посетить новую молодёжную библиотеку, открытую в Давлатабадском районе Намангана. Но этого не случилось из-за незапланированной смены маршрута главой государства. Вместо библиотеки он посетил махаллю «Бунёдкор», дом милосердия №26 и дом-интернат «Саховат».

Как сообщил корреспондент «Газеты.uz», в библиотеке президента ждали заместитель премьер-министра Бехзод Мусаев, министр культуры Озодбек Назарбеков, директор Агентства по делам молодёжи Алишер Саъдуллаев, представители других ведомств, общественности и молодёжи.





«Это не библиотека в Финляндии, а молодёжная библиотека в Давлатабадском районе», — рассказал о своих впечатлениях от библиотеки Алишер Саъдуллаев.

«Мы всегда думали, строили планы о том, будут ли и у нас такие библиотеки. Завидовали зарубежным библиотекам. И вот теперь и в наших районах строятся такие библиотеки. Уверен, она станет любимым местом не только для молодёжи Намангана, но и всей республики! Библиотеки играют очень важную роль в развитии науки. Место получилось особенно удобным и уютным для нетворкинга. Классное место для проведения презентаций книг, встреч с учёными или крупных IT-хакатонов», — написал он.





Молодёжная библиотека общей площадью 3610 кв. м имеет три этажа и может одновременно принять 1200 человек. В подвале здания находится книжный архив.

Сейчас здесь имеется 120 тысяч книг, в ближайшие три года ожидается увеличение этого количества до полумиллиона. На входе находятся инфокиоск и уголок регистрации, где читателям выдаются ID-карты.





У входа в библиотеку открыто Bookcafe, рассчитанное на одновременное обслуживание 80 человек. Рядом детская площадка, где есть литература для маленьких читателей и приспособления для развития их творческого потенциала. Скоро сюда поставят столы и стулья, мягкие сиденья и игрушки, специальные книжные полки.





Левая сторона первого этажа разделена на малые стеклянные комнаты, где продаются книги и оказываются компьютерные услуги, а также разместились читальный зал для слабовидящих и посетителей с инвалидностью, небольшие помещения для переговоров.

Архив предназначен для хранения более 240 тысяч книг. Они доставляются сюда с помощью специального лифта.





На втором этаже с правой стороны стоят ряды книжных полок и имеется читальный зал. Книги разделены на четыре отдела: социальная и правовая литература, художественная литература, зарубежная литература и работы деятелей Намангана.





Левая сторона второго этажа тоже разделена по этому принципу. и имеет четыре отдела: воспитания молодёжи, медицины и сельского хозяйства, техники и технологии, а также научных разработок. В коридоре можно ознакомиться с зарубежными, республиканскими и местными печатными изданиями.





Последний этаж библиотеки имеет площадку для обсуждений, а также «цифровую библиотеку», оборудованную 50 компьютерами. Здесь также создана отдельная «зелёная зона» для работы молодых программистов.







