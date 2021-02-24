Президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершит официальный визит в Узбекистан, сообщается на сайте МИД Кыргызстана.

Вопросы «подготовки, содержательного наполнения и проведения» визита 22 февраля обсудили по видеоконференцсвязи первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев и первый замминистра иностранных дел Кыргызстана Нуран Ниязалиев.

Когда состоится визит, не уточняется. 24 февраля президент Кыргызстана отправился с первым зарубежным визитом в Россию. Он вступил в должность главы государства в конце января.

На переговорах также обсуждались инвентаризация договорно-правовой базы между двумя государствами, предстоящий рабочий визит министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова в Кыргызстан и другие вопросы.