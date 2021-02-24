Сотни представителей грузинской оппозиции и их сторонники вышли на акцию протеста в центре Тбилиси 23 февраля после того, как спецназ задержал председателя самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, сообщило РИА Новости.

Суд постановил арестовать Мелию 17 февраля. Депутат, обвиняемый в организации попытки штурма национального парламента летом 2019 года, был задержан в одном из кабинетов офиса партии в Тбилиси, в котором он забаррикадировался вместе со своими сторонниками.

На фоне разногласий с однопартийцами, вызванных решением суда об аресте Ники Мелии, премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке. В понедельник, 22 февраля, парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Ираклием Гарибашвили.

Партию «Единое национальное движение» основал Михаил Саакашвили. Она правила в период руководства страной, однако в 2012 году проиграла парламентские выборы появившейся в тот же год коалиции «Грузинская мечта», основанной бизнесменом Бидзиной Иванишвили. ЕНД перешла в оппозицию, а сам Михаил Саакашвили покинул страну. С тех пор «Грузинская мечта» остаётся у власти, а ЕНД является главной оппозиционной силой.