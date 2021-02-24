Сотни представителей грузинской оппозиции и их сторонники вышли на акцию протеста в центре Тбилиси 23 февраля после того, как спецназ задержал председателя самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, сообщило РИА Новости.
Суд постановил арестовать Мелию 17 февраля. Депутат, обвиняемый в организации попытки штурма национального парламента летом 2019 года, был задержан в одном из кабинетов офиса партии в Тбилиси, в котором он забаррикадировался вместе со своими сторонниками.
На фоне разногласий с однопартийцами, вызванных решением суда об аресте Ники Мелии, премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке. В понедельник, 22 февраля, парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Ираклием Гарибашвили.
Партию «Единое национальное движение» основал Михаил Саакашвили. Она правила в период руководства страной, однако в 2012 году проиграла парламентские выборы появившейся в тот же год коалиции «Грузинская мечта», основанной бизнесменом Бидзиной Иванишвили. ЕНД перешла в оппозицию, а сам Михаил Саакашвили покинул страну. С тех пор «Грузинская мечта» остаётся у власти, а ЕНД является главной оппозиционной силой.
Слава
Больное государство, больное общество. Будет ли там порядок? Врятли, но было бы хорошо.
Zokirkhoja Isakhodjaev
@Слава, интересно чем больное?
Они снизили уровень коррупции, за каких то пару лет. Полностью уволили всех из органов. Всех заново набрали. Сейчас в Грузии, за взятку сотруднику ДПС можно сесть в тюрьму.
Саакашвили и другим молодым людям не дали довести начатое, но даже за такой короткий срок, они смогли снизить уровень коррупции
Albert Sharafutdinov
По телевизору говорят что больное.
Буквально сейчас сам смотрел Вести24. Там показывают замерзающие штаты и, понятно, что ничто не греет душу зрителя как картинки как американцам тяжело