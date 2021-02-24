С 2021/22 учебного года семьям, в которых двое и более детей одновременно обучаются в вузах на контрактной основе, могут начать выдавать льготные образовательные кредиты. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном Министерством высшего и среднего специального образования.

Льготные кредиты планируют выдавать через коммерческие банки за счет средств из госбюджета. Центральный банк должен будет обратиться с заявкой в Министерство финансов для выделения средств банкам.

При этом банковские кредиты смогут получить семьи, чьи дети учатся как в республиканских, так и частных вузах, в том числе, филиалах зарубежных университетов и совместных образовательных программах.

Студенты бакалавриата могут получить кредиты сроком до 15 лет с учетом периода обучения в вузе (время прохождения срочной военной службы не учитывается), магистратуры — сроком до 10 лет.

По проекту банковские проценты по кредитам должны выплачиваться ежемесячно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выдачи кредита, а погашение основного долга начнётся через 3 месяца по истечении официально установленного срока для данного вида обучения в вузе (без учёта периода повторного обучения на некоторых курсах). Проценты не начисляются во время прохождения срочной военной службы.

В случае одобрения займа банки должны будут перечислять вузам плату за обучение студента по четырем равным частям в течение одного года.

Во избежание риска невозврата образовательного кредита заёмщик должен предоставить банку одну из следующих форм обеспечения:

имущество или ценные бумаги;

банковская гарантия;

поручительство третьей стороны;

страхование риска не возврата кредита.

Напомним, в конце прошлого года на Форуме молодёжи президент Шавкат Мирзиёев поручил разработать новый вид образовательного кредита.

Глава государства подчеркивал, что порядок должен предусматривать выплату кредита не во время учебы, а после окончания вуза и трудоустройства. Тогда же было объявлено об учреждении четырехлетнего президентского гранта для 200 молодых людей, набравших самые высокие баллы на вступительных экзаменах в вузы.