Государственный налоговый комитет Узбекистана вынес на обсуждение проект постановления президента «О создании благоприятных условий для совершенствования администрирования электронной коммерции и её дальнейшего развития».

В ГНК отмечают, что в сфере электронной коммерции существует ряд проблем и недостатков, связанных с нарушением прав потребителей и уклонением от уплаты налогов:

отсутствие эффективного механизма учёта и контроля сделок, а также лиц, которые их совершают в цифровом пространстве;

несовершенство инструментов идентификации участников электронной коммерции;

отсутствие защиты прав потребителей, приобретающих товары (услуги) через электронную торговлю;

сокрытие налоговой базы в неформальном секторе электронной коммерции.

Начиная с 1 апреля предлагается ввести порядок, согласно которому интернет-торговцы (в том числе реализующие товары и услуги через социальные сети и мессенджеры — Telegram, Instagram, Facebook и другие) должны уведомлять налоговые органы о начале своей деятельности (за исключением иностранных юридических лиц), а затем получить специальный цифровой код, который необходимо обязательно разместить на торговой площадке.

Предприниматель сможет использовать в операциях виртуальные кассовые аппараты с функцией составления электронных договоров, накладных и доверенностей на получение товаров, а также передачи информации о расчетах в рамках электронной коммерции в налоговый орган в режиме онлайн.

Документ также предусматривает регистрацию продавцом и перевозчиком товарно-сопроводительных документов (счетов-фактур (инвойсов), накладных и других документов) в информационной платформе «Юк ташиш мониторинги».

Предприниматели будут уведомлять о начале деятельности в сфере интернет-торговли в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика. В свою очередь, Агентство госуслуг при Минюсте через автоматизированную систему будет проводить государственную регистрацию и ставить их на учёт, если предприниматель регистрируется в качестве нового хозяйствующего субъекта.

Ведение Национального реестра субъектов электронной коммерции планируется передать ГНК. Сейчас его ведёт Центр развития системы «Электронное правительство».

ГНК до 1 октября будет поручена модернизация реестра с созданием на его базе единой информационной платформы по управлению электронной коммерцией «E-trade», обеспечивающей регистрацию и учёт участников электронной торговли.

До этого же срока на платформе «E-trade» поручено создать личный кабинет покупателей, позволяющий хранить историю покупок, учётные записи и электронные чеки, а также принять меры по обеспечению конфиденциальности данных.

Участники электронной коммерции смогут бесплатно пользоваться и размещать рекламу о продаже товаров (услуг) на единой платформе E-trade.

В проекте предусмотрены льготы и преференции для следующих участников рынка:

1) иностранные юрлица, реализующие услуги в электронной форме физлицам в Узбекистане, до 1 апреля будут освобождены от ответственности за нарушение сроков постановки на налоговый учет в качестве плательщика НДС;

2) для местных предпринимателей, надлежащим образом уведомивших налоговые органы о начале своей деятельности до 1 января 2023 года, ставки налога на прибыль и налога с оборота будут снижены на 50% независимо от регистрации в Национальном реестре субъектов электронной коммерции;

3) до 1 января 2023 года субъектам предпринимательства, осуществляющим электронную торговлю и зарегистрированные на одно физлицо в возрасте до 30 лет, предоставляется право на беспроцентную отсрочку следующих налоговых платежей:

по налогу с оборота, налогу на имущество, земельному налогу, налогу на пользование водными ресурсами — без обращения в местные государственные органы, при условии их уплаты равными долями в течение 24 месяцев;

по социальному налогу и налогу на доходы физлиц, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями, — при условии уплаты равными долями в течение 24 месяцев.

Ожидается, что вступление изменений в силу увеличит собираемость налогов на 196 млрд сумов.

Обсуждение проекта документа продлится до 7 марта.