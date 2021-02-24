Государственный налоговый комитет Узбекистана вынес на обсуждение проект постановления президента «О создании благоприятных условий для совершенствования администрирования электронной коммерции и её дальнейшего развития».
В ГНК отмечают, что в сфере электронной коммерции существует ряд проблем и недостатков, связанных с нарушением прав потребителей и уклонением от уплаты налогов:
- отсутствие эффективного механизма учёта и контроля сделок, а также лиц, которые их совершают в цифровом пространстве;
- несовершенство инструментов идентификации участников электронной коммерции;
- отсутствие защиты прав потребителей, приобретающих товары (услуги) через электронную торговлю;
- сокрытие налоговой базы в неформальном секторе электронной коммерции.
Начиная с 1 апреля предлагается ввести порядок, согласно которому интернет-торговцы (в том числе реализующие товары и услуги через социальные сети и мессенджеры — Telegram, Instagram, Facebook и другие) должны уведомлять налоговые органы о начале своей деятельности (за исключением иностранных юридических лиц), а затем получить специальный цифровой код, который необходимо обязательно разместить на торговой площадке.
Предприниматель сможет использовать в операциях виртуальные кассовые аппараты с функцией составления электронных договоров, накладных и доверенностей на получение товаров, а также передачи информации о расчетах в рамках электронной коммерции в налоговый орган в режиме онлайн.
Документ также предусматривает регистрацию продавцом и перевозчиком товарно-сопроводительных документов (счетов-фактур (инвойсов), накладных и других документов) в информационной платформе «Юк ташиш мониторинги».
Предприниматели будут уведомлять о начале деятельности в сфере интернет-торговли в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика. В свою очередь, Агентство госуслуг при Минюсте через автоматизированную систему будет проводить государственную регистрацию и ставить их на учёт, если предприниматель регистрируется в качестве нового хозяйствующего субъекта.
Ведение Национального реестра субъектов электронной коммерции планируется передать ГНК. Сейчас его ведёт Центр развития системы «Электронное правительство».
ГНК до 1 октября будет поручена модернизация реестра с созданием на его базе единой информационной платформы по управлению электронной коммерцией «E-trade», обеспечивающей регистрацию и учёт участников электронной торговли.
До этого же срока на платформе «E-trade» поручено создать личный кабинет покупателей, позволяющий хранить историю покупок, учётные записи и электронные чеки, а также принять меры по обеспечению конфиденциальности данных.
Участники электронной коммерции смогут бесплатно пользоваться и размещать рекламу о продаже товаров (услуг) на единой платформе E-trade.
В проекте предусмотрены льготы и преференции для следующих участников рынка:
1) иностранные юрлица, реализующие услуги в электронной форме физлицам в Узбекистане, до 1 апреля будут освобождены от ответственности за нарушение сроков постановки на налоговый учет в качестве плательщика НДС;
2) для местных предпринимателей, надлежащим образом уведомивших налоговые органы о начале своей деятельности до 1 января 2023 года, ставки налога на прибыль и налога с оборота будут снижены на 50% независимо от регистрации в Национальном реестре субъектов электронной коммерции;
3) до 1 января 2023 года субъектам предпринимательства, осуществляющим электронную торговлю и зарегистрированные на одно физлицо в возрасте до 30 лет, предоставляется право на беспроцентную отсрочку следующих налоговых платежей:
- по налогу с оборота, налогу на имущество, земельному налогу, налогу на пользование водными ресурсами — без обращения в местные государственные органы, при условии их уплаты равными долями в течение 24 месяцев;
- по социальному налогу и налогу на доходы физлиц, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями, — при условии уплаты равными долями в течение 24 месяцев.
Ожидается, что вступление изменений в силу увеличит собираемость налогов на 196 млрд сумов.
Обсуждение проекта документа продлится до 7 марта.
Слава
Ну если налоговая будет сидеть в соц. сетях и тг и выходить на продавцов, ловя их за руку, как было с такси ранее, тогда да, а так нет ибо это бред. Вести диалог на одном страхе и угрозах пустое дело, дайте причину чтобы люди пошли туда, потому что (плюшки, пряники, а не один кнут). И потом с чего они решили что это е-коммерция? Это вполне себе просто рекламная площадка. Вся коммерция как и прежде оффлайн происходит (в основной массе).
Rust En
А с чего “Интернет-торговцам“ выходить из тени? Большинство это мамы на декрете, которые зарабатывают на “памперсы“.
А вы с них хотите 196 млрд сум содрать.
Естественно “Интернет-торговцы“ поднимут цены пропорционально налогу, а платить будет как всегда потребитель.
Спасибо за повышение цен.
Иff Купидоноff
Не будут платить налоги. Слишком сложно сделали. Это приведет к доп коррупции или же прекратится деятельность. Повышение цен за счет налогов и волокиты убьет бизнес.
Не соберут 196млрд.
Зачем душить предпринимателей, если не могут содать раб места?