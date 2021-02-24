Государственный налоговый комитет включил в перечень из 396 предприятий, совершающих сомнительные сделки, в которых незаконно уменьшаются суммы налогов, ещё 129 предприятий.

По итогам «риск-анализа» общее количество «сомнительных» контрагентов выросло до 525 (список). В их персональные кабинеты будут направлены уведомления о корректировке необоснованного зачета сумм налога на добавленную стоимость (НДС), говорится в сообщении.

По состоянию на 24 февраля для внесения ясности в необоснованный зачет сумм НДС в размере 582,1 млрд сумов камеральная налоговая проверка завершена на 4048 предприятиях по стране. В итоге на 3842 из них (95%) подтвердился факт «фиктивных» сделок на 550,5 млрд сумов.

Ранее ГНК опубликовал перечень из 206 компаний с государственной долей, которые работали с «сомнительными» предприятиями. Среди них — «Узбекистон темир йуллари», «Узбекнефтегаз», «Бекабадцемент», «Узметкомбинат», несколько банков, «Ипподром» и другие.

Реакция «Узбекистон темир йуллари»

В пресс-службе «Узбекистон темир йуллари» сообщили, что предоставили документы, подтверждающие законность и действительность каждой сделки, а также доказательства того, что при выборе контрагента в должной мере были соблюдены все меры предосторожности и что поставщик продукции выполнил все свои договорные обязательства.

В результате установлено, что из указанных в претензии договорах на общую сумму 18,8 млрд сумов выявлены организации-поставщики продукции, не оплатившие НДС по договорам на сумму 530 млн сумов (2,8% от суммы претензии).

Неуплаченная недобросовестными предпринимателями сумма НДС в размере 69 млн сумов взыскана с виновных лиц и направляется в бюджет в установленном порядке, отметили в компании.

Пресс-служба «Узбекистон темир йуллари» сообщила, что подавляющее большинство контрактов с сомнительными контрагентами были оформлены через платформы торговых площадок товарно-сырьевой биржи.

Компания предложила ГНК допускать предпринимателей к торгам на торговых площадках только после изучения контрагентов на предмет их надёжности в роли налогоплательщиков.

Реакция «Узбекнефтегаза»

Пресс-служба «Узбекнефтегаза» заявила «Газете.uz», что компания закупает материально-технические ресурсы (МТР) и заключает договоры в соответствии действующим законодательством в области государственных закупок.

«Согласно обнародованному списку компаний, заключавших в 2020 году сделки с предприятиями, осуществлявшими сомнительные сделки (операции), сообщаем, что никаких договоров с ними не заключались и осуществление платежей через расчетные счета не производились», — говорится в сообщении.

При этом в компании указали, что предприятия АО «Узбекнефтегаз» приобретают мелкие МТР и офисные принадлежности через корпоративные банковские карты, в соответствии с положением «О порядке использования корпоративных банковских карт в национальной валюте юридическими лицами».

«Со стороны предприятий АО „Узбекнефтегаз“ МТР приобретались на официальных торговых точках предприятий, включенных в список ГНК, через корпоративные банковские карты, с получением соответствующих кассовых чеков и оприходованием их в установленном порядке», — заявили в компании.

В «Узбекнефтегаз» утверждает, что предоставили всю запрашиваемую информацию в налоговые органы.