В Узбекистане один вызов бригады скорой медицинской помощи в среднем обходится в 150 тысяч сумов. Об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил заместитель министра здравоохранения Абдулла Азизов.

По его словам, больше половины из 1 млн 58 тысяч вызовов «скорой» в Ташкенте были зарегистрированы в автоматизированной системе управления службой скорой службы. Он указал, что если раньше на регистрацию одного вызова тратилось около 20 минут, то после внедрения новой системы — 2−3 минуты.

Абдулла Азизов. Фото: «Узбекистан 24».

В 2020 году приобретено 184 новых автомобилей Ford в Ташкенте. «Если раньше использовали Damas, сейчас их нет. В гараже сейчас у нас 203 современных зарубежных машин, оснащённых необходимым оборудованием и лекарствами», — сказал он.

Замглавы Минздрава сравнил отечественную систему скорой помощи с европейской, где по экстренному номеру обращаются, только если пациент находится в тяжелом состоянии.

«В Узбекистане это происходит немного по-другому. Многие пациенты с хроническими заболеваниями пытаются получить процедуры и звонят на 103 вместо того, чтобы обратиться к семейному врачу, свою поликлинику. В Европе люди с хроническими заболеваниями никогда не звонят на 103. Решают свои проблемы, посетив семейных врачей», — добавил он.

Абдулла Азизов уточнил, что 40% звонков в службу скорой помощи поступают именно от граждан с хроническими заболеваниями. «Это означает, насколько неправильными являются эти вызовы», — считает он.

Замминистра сообщил, что на выезд каждой машины в один дом в среднем тратится 150 тысяч сумов.

«Безусловно, это означает дополнительную нагрузку на бюджет. По этому вопросу мы должны работать и на законодательном уровне… В большинстве случаев пациенты с хроническими заболеваниями вызывают „скорую“ лишь для измерения температуры или артериального давления. Они не учитывают расходы, уходящие для их выезда. Но на бюджет это оказывает свое воздействие», — сказал замглавы Минздрава.

Абдулла Азизов озвучил, что в столице в среднем 500 из 3000 вызовов завершаются госпитализацией пациента в больницу.

«Это в среднем составляет 18%. А в развитых странах этот показатель составляет — 80−90%. В этом смысле мы должны работать с общественностью. Разъяснять, что вызывать скорую надо, когда в этом есть необходимость… Мы должны работать не на количество, а на качество. Если мы сократим количество вызовов, это не приведёт к исчезновению средств, а наоборот — к повышению качества услуг», — заявил он.

Замглавы Минздрава указал на парковку автомобилей рядом с многоэтажными домами, а также металлические ограждения вокруг придомовых участков, что создаёт неудобства для «скорой».

Ранее Министерство здравоохранения сообщало, что в 2020 году в службу скорой помощи поступило более 11,5 миллиона обращений. В конце прошлого года в министерстве также заявили о прекращении покупки автомобилей Damas для медицинской сферы.