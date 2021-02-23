В этом году раздельный сбор твёрдых бытовых отходов будет внедрён в 24 махаллях — по две в каждом районе города. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Ташкента по итогам совещания на предприятии «Махсустранс».

Жителям этих махаллей раздадут цветные пакеты. Жёлтые — для перерабатываемого мусора (бумага и пластик), зелёные — для органических отходов (пищевые, листья, трава) и серые — для неперерабатываемого мусора (обувь, салфетки, памперсы), говорится в сообщении. Семьям, сортирующим мусор, будут снижать тариф на оплату его вывоза, отмечается в сообщении.

Для сбора мусора будут дважды в неделю приезжать машины двух видов с цветными наклейками — зелёными (летом чаще двух раз в неделю) и серыми с жёлтыми. С этой целью «Махсустранс» закупил 59 новых мусоровозов на грант Азиатского банка развития, сейчас на них наносятся наклейки.

Сейчас рассматриваются способы, как довести до жителей выбранных для эксперимента махаллей информацию о необходимости сортировки отходов. В школах и махаллинских комитетах запланированы образовательные акции в виде лекций, занимательных уроков, концертов и мини-хашаров.

«Количество мусора, производимого Ташкентом, ежегодно увеличивается, по прогнозам, через 15 лет его объём удвоится. Единственная решение в данной ситуации — переработка мусора, но для этого его необходимо сортировать. В 2019 году прошёл первый проект по раздельному сбору мусора в одной из махаллей Яккасарайского района», — напоминает пресс-служба хокимията.

Как сообщалось ранее, в декабре президент подписал постановление о мерах по работе с бытовыми и строительными отходами в Ташкенте. Согласно документу, на первом этапе (2021 год) планируется наладить сбор отходов с разделением на категории «перерабатываемые» и «неперерабатываемые» на территории ряда махаллей, определенных хокимиятом Ташкента.

На втором этапе (2022 год) раздельным сбором отходов будет охвачены все дома в частном секторе столицы. На третьем этапе (с 2023 года) сбор отходов планируется наладить во всех районах с разделением на категории «перерабатываемые», «неперерабатываемые», «органические», «опасные бытовые отходы» и другие.

В 2019 году президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что полигон бытовых отходов в Ахангаранском районе Ташкентской области, куда сбрасываются бытовые отходы из Ташкента, заполнился на 98%. В стратегии по обращению с твердыми бытовыми отходами, принятой в том же году, запланировано к 2028 году охватить услугами по вывозу отходов 100% населения, а уровень переработки довести до 60%.



