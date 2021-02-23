В этом году раздельный сбор твёрдых бытовых отходов будет внедрён в 24 махаллях — по две в каждом районе города. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Ташкента по итогам совещания на предприятии «Махсустранс».
Жителям этих махаллей раздадут цветные пакеты. Жёлтые — для перерабатываемого мусора (бумага и пластик), зелёные — для органических отходов (пищевые, листья, трава) и серые — для неперерабатываемого мусора (обувь, салфетки, памперсы), говорится в сообщении. Семьям, сортирующим мусор, будут снижать тариф на оплату его вывоза, отмечается в сообщении.
Для сбора мусора будут дважды в неделю приезжать машины двух видов с цветными наклейками — зелёными (летом чаще двух раз в неделю) и серыми с жёлтыми. С этой целью «Махсустранс» закупил 59 новых мусоровозов на грант Азиатского банка развития, сейчас на них наносятся наклейки.
Сейчас рассматриваются способы, как довести до жителей выбранных для эксперимента махаллей информацию о необходимости сортировки отходов. В школах и махаллинских комитетах запланированы образовательные акции в виде лекций, занимательных уроков, концертов и мини-хашаров.
«Количество мусора, производимого Ташкентом, ежегодно увеличивается, по прогнозам, через 15 лет его объём удвоится. Единственная решение в данной ситуации — переработка мусора, но для этого его необходимо сортировать. В 2019 году прошёл первый проект по раздельному сбору мусора в одной из махаллей Яккасарайского района», — напоминает пресс-служба хокимията.
Как сообщалось ранее, в декабре президент подписал постановление о мерах по работе с бытовыми и строительными отходами в Ташкенте. Согласно документу, на первом этапе (2021 год) планируется наладить сбор отходов с разделением на категории «перерабатываемые» и «неперерабатываемые» на территории ряда махаллей, определенных хокимиятом Ташкента.
На втором этапе (2022 год) раздельным сбором отходов будет охвачены все дома в частном секторе столицы. На третьем этапе (с 2023 года) сбор отходов планируется наладить во всех районах с разделением на категории «перерабатываемые», «неперерабатываемые», «органические», «опасные бытовые отходы» и другие.
В 2019 году президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что полигон бытовых отходов в Ахангаранском районе Ташкентской области, куда сбрасываются бытовые отходы из Ташкента, заполнился на 98%. В стратегии по обращению с твердыми бытовыми отходами, принятой в том же году, запланировано к 2028 году охватить услугами по вывозу отходов 100% населения, а уровень переработки довести до 60%.
Слава
Не забудьте об информировании. Не пожалейте средства на качественную печать и распространение. + Реклама на ТВ и интернете. Это обойдется дешевле, чем потом перебирать памперсы в желтых мешках, в зеленых контейнерах.
Aleksandr Mt
Научите для начала выкидывать в урны.
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хокимият давно мог бы озвучить стоимость которую планирует заплатить на разработку системы. непонятно сколько было выброшено денег на ветер, но на моей памяти это третья попытка внедрять раздельную сортировку мусора.
можно же провести общереспубликанский конкурс и в каждом хокимияте провести конкурсы продуктов и выбрать вариант подходящий для местного бюджета — или у нас такая система не будет работать?
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потому что я не вдавался в проблему, но даже на мой дилетантский взгляд можно собрать 2-3 бюджетных решения. вопрос только в материальной заинтересованности.
Nikolay Sergeev
интересно, а кто и как будет определять “Семьям, сортирующим мусор..“,
ну и контролировать потом, что действительно эти семьи сортируют мусор, как положено.
Это что б тариф вдвое им снизить.
А не в махаллях? в многоквартирных домах как? — подписывать мусорные пакеты QR-кодом?
Сначала подумать не пробовали?