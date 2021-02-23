Хокимом Уйчинского района Наманганской области на внеочередной сессии районного кенгаша народных депутатов утверждён Мухаммадзокир Журабоевич Маматхонов, сообщает УзА.

С июля 2020 года он занимал должность директора Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений.

Хоким, прокурор, начальники ОВД и ГНИ Уйчинского района были уволены по поручению президента Шавката Мирзиёева во время посещения региона на прошлой неделе. Глава государства тогда заявил, что положение в районе «худшее в республике и Наманганской области».