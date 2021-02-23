Популярный музыкальный стриминговый сервис Spotify заявил о самом масштабном расширении уже «в ближайшие дни». Компания намерена запуститься сразу в 85 странах, включая Узбекистан, и добавить 36 языков.

На всех новых рынках пользователям будут доступны бесплатные и платные планы. Spotify предложит полный глобальный каталог, в том числе подкасты. Компания также начнёт работать с местными правообладателями и партнёрами для включения их произведений в свой каталог.

Spotify был запущен в Швеции в 2006 году и до этого присутствовал более чем в 90 странах, в том числе с лета прошлого года — в России, Беларуси, Украине и Казахстане. В списке новых рынков также появится Кыргызстан.

В начале февраля Spotify встал на налоговый учёт в Узбекистане в качестве поставщика электронных услуг.