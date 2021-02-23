Что происходит, когда смартфон попадает в руки профессиональному фотографу? Короткий ответ: взрыв цвета, стилей и творчества.

Один из востребованных фотографов Узбекистана Феруз Рустамов, более известный в онлайн-пространстве под ником @ruztamo, протестировал камеру Galaxy S21 Ultra.

Феруз далеко не новичок в создании красочных изображений. Вдохновленный творческими инструментами на устройстве, он заменил профессиональный фотоаппарат на инновационный смартфон. Фотограф подготовил серию кадров своей родины и рассказал об особенностях каждого из них. Также он поделился опытом использования и инструментах Galaxy S21 Ultra, которые больше всего ему полюбились.





Преимущества фотосъемки

Феруз признался, что может долго говорить о технических деталях и настройках камеры. Он отметил, что в Galaxy S21 Ultra ему понравилась возможность менять объективы и использовать режим стабилизации в любых разрешениях. Все режимы и функции камеры стали более доработанными по сравнению с предыдущей моделью. Особенно фотографа впечатлила разница в зуме. Камера стала снимать еще дальше без заметного кропирования.

«Друзья спрашивают о том, как часто я пользуюсь зумом. Я как фотограф и блогер обращаюсь к нему постоянно. Мне уже не хочется пользоваться смартфоном без качественного приближения. Например, эту фотографию я снял во время недавней поездки на конный дворик за Ташкентом. Облака над Чимганом в этот день были невероятно живописными, и я не мог это не запечатлеть. Снимок сделан на Note 20 Ultra с использованием зума», — объяснил Феруз.





Также фотограф прокомментировал режим PRO в Galaxy S21 Ultra. По его словам, он пользовался им в очень редких случаях. Ведь камера в обычном режиме адаптируется под любые условия и выдает правильную картинку, будь это ночная или портретная съемка.

«Безусловно, для мобилографа режим PRO необходим. Он хорош для творчества, игры со светом или фотографий на длинной выдержке. Даже при съемке ночных фотографий я не переключался на PRO, так как автоматически активируется ночной режим. Смартфон позволяет делать детализированные снимки даже в очень темных местах, используя выдержку в несколько секунд. При этом кадр не смазывается даже если снимать с руки, благодаря автоматической стабилизации. Вот, например, кадр закатного неба, снятый за несколько секунд без специальной подготовки. Этот снимок я сделал из окна своей квартиры на восьмом этаже. Здесь каждый вечер можно наблюдать великолепные закаты. Если в это время я нахожусь дома, то обязательно делаю снимок», — рассказал Феруз.

Преимущества видеосъемки

Интерфейс устройства интуитивно понятен. Легкие в использовании функции камеры Galaxy S21 созданы для того, чтобы без особых усилий получались профессиональные кадры. Встроенная стабилизация позволяет снимать отличные виды не прилагая много усилий.

Также у камеры есть режим профессионального видео. В нем можно настроить экспозицию вручную и она не будет слетать в отличие от обычного режима, который подстраивается под окружающий свет. Когда начинается запись клипа, смартфон показывает вид со всех трех линз. Благодаря этому можно выбрать лучший снимок одним касанием.

Феруз использует Galaxy Note 20 Ultra как вторую видеокамеру. Это позволяет создавать еще больше контента без специального оборудования. А создавать видеоконтент с камерами Galaxy S 21 Ultra — это как иметь под рукой целую киношколу. Одним словом, эти камеры помогут стать хорошим фотографом и режиссером.

Серия Galaxy S21 подходит для фотографов всех уровней.

«Для меня как для профессионального фотографа и блогера у Galaxy S21 Ultra есть все необходимое для создания фильмов и изображений. Но даже у того, кто не особенно уверен в своих навыках, фотографии будут выглядеть великолепно. Устройство действительно демократизирует фотографию и кинопроизводство», — отметил Феруз.

Качество изображения 8K-видео потрясает. Кроме того, смартфон обладает фукнцией 8K Snap, которая позволяет делать скриншоты с видео. С ее помощью можно снимать высококачественное изображение прямо из 8K-видео. Феруз провел параллельный тест с фотографией, сделанной на камеру во время одной из съемок. В итоге он не смог отличить скриншот с видео 8K от снимка с камеры.

Общие впечатления

Камера Samsung Galaxy S21 Ultra впечатляет универсальностью. С функцией Super Steady можно активно перемещаться и при этом получать действительно четкие кадры. Фотограф добавил, что гибкость устройства поможет ему найти лучшие творческие решения, а также вдохновит на воплощение новых идей.

Тем, кто только планирует заняться фотографией, Феруз рекомендует начать снимать с Galaxy S21 Ultra. В нем есть все инструменты, необходимые для создания отличных фотографий. Его функции научат пользователя различным техникам. Даже простая съемка на смартфон поможет узнать много нового о фотографии.





«По качеству изображения Galaxy S21 Ultra превзошел мои ожидания. Это не только самая профессиональная камера в телефоне, которую я когда-либо использовал. Она еще и вдохновила меня на размышления о том, что я могу с ней делать дальше. Можно на дрон поставить? Могу ли я снять на это музыкальное видео? Возможности безграничны, я вижу огромный потенциал», — подытожил Феруз.

Подробности о смартфоне Galaxy S21 Ultra можно узнать по ссылке.

Телефон для справок: 7799.

На правах рекламы.