23 февраля в Мирабадском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких мини-грузовиков Changan, которые были в этот же день переданы Министерству здравоохранения от ЮНИСЕФ для безопасной транспортировки вакцин.

По данным пресс-службы ГУББД МВД, инцидент случился примерно в 11:30 на пересечении улиц Нукусская и Амира Темура. Водитель одного из грузовиков резко нажал на тормоз, в результате ехавшие следом шесть автомобилей также были вынуждены экстренно затормозить.

Технические повреждения получили два автомобиля. Остальная колонна продолжила движение. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве. УБДД ГУВД Ташкента проводит расследование происшествия.

В пресс-службе Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья «Газете.uz» уточнили, что в автомобилях не перевозилась вакцина. После церемонии передачи они автомобили направились в регионы.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) во вторник передал Министерству здравоохранения Узбекистана 206 минивэнов и 17 грузовиков-рефрижераторов для сохранности качества вакцин и их безопасной транспортировки.