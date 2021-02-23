Гофир Орибжанович Жамолов утверждён хокимом Намангана на внеочередной сессии городского кенгаша народных депутатов, сообщила пресс-служба областной администрации.

До этого он с ноября 2020 года работал заместителем хокима Ташкента — начальником Главного управления жилищно-коммунального обслуживания Ташкента.

Гофир Жамолов (1974 г. р.) окончил Наманганский промышленно-технологический институт (1997) и Академию государственного управления при президенте (2006). Ранее также работал заместителем министра жилищно-коммунального обслуживания, а также занимал различные должности в хокимиятах Намангана и Наманганской области (1997−2009).

На посту он сменил Олимжона Исаева, возглавлявшего Наманган с марта 2020 года.

Ранее Шавкат Мирзиёев подверг критике хокима и прокурора Намангана за состояние махалли «Бунёдкор», куда он совершил незапланированный визит. «Это ваше лицо», — сказал он, указывая на глиняные стены со старой побелкой в опорном пункте ОВД.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе хокимията Наманганской области, свой пост покинул и прокурор города Бахромжон Юлдашев.

Напомним, хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков переехал в махаллю «Бунёдкор», состояние которой во время визита сюда подверг критике президент. Он будет жить в контейнере с надписью «Дом хокима области».