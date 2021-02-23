Депутат Законодательной палаты, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев в интервью проекту Yangiyo‘lliklar TV прокомментировал увольнение директоров школ, чьи выпускники не поступили в высшие учебные заведения.

По его словам, школы должны «делать свою работу», то есть давать образование в рамках определённых стандартов.

«Поступит выпускник или нет, либо будет ли подготовлен к жизни — это не то, что должно быть на плечах школы. Если мы, извините, конечно, будем все спрашивать со школы, то о чём это говорит… То есть когда допускаем ошибку в управлении, в выборе стратегии, или если дети не поступают в вузы, обвиняем школы. Но ведь не школа разрабатывает образовательные стандарты, такие пути, правила. Она всего лишь исполнитель. Мы „бьём“ по голове учителя. Пусть он по мере своих возможностей преподает свои уроки…» — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что при поступлении в вузы должны учитываться желание и стремление самого ребенка.

«А если у этого ребенка нет желания учиться, стремления? Если он находится под психологическим давлением, то есть видит происходящее вокруг: коррупционные случаи, то, как госслужащие, скажем, медики работают за мизерные деньги? Если он вообще не хочет учиться? Может, он скажет, что не будет учиться, а хочет заниматься только бизнесом, предпринимательством, хочет зарабатывать деньги. Может, видит, как его родители зарабатывают деньги без образования. Если у него есть интерес к этому, [и он] не хочет поступать, то есть отказывается от идеи продолжительного обучения, то мы все равно должны обвинять учителя? Обвинять его, указывать на дверь?», — спросил Расул Кушербаев.

Депутат назвал это «демагогией», а также «требованиями людей, которые не справляются управлением».

«Когда не хватает знаний, мастерства, дипломатической культуры управления, тогда начинается применение методов крика, запугивания, оказания давления. В чем вина педагога? Если он в свое время не дал качественного образования, то почему ты платил ему зарплату? Если он не выполнял свою работу, если был недоволен в тот момент, почему сразу не остановил его и не сказал: „Приятель, у тебя не получается“. Он же выполнял, а ты подтверждал это и платил ему зарплату. До сих пор ты не увольнял его, потому что был доволен его работой», — сказал депутат.

Расул Кушербаев добавил, что поступление выпускников школ в вузы зависит также от семейной среды, мировоззрения и степени усвоения полученных знаний. Депутат считает, что учителя не могут отвечать за то, что «кто-то не был ответственным, недостаточно старался».

«Если бы меня увольняли за это, то я бы судился. Пусть докажут, какие требования Трудового кодекса или трудового договора я нарушил. Во время обучения в школе я создал для ученика все условия. Или я не обеспечил его педагогами, не обучал его?», — добавил он от имени директоров школ.

Депутат таким образом прокомментировал случаи увольнения директоров школ, выпускники которых не поступали в вузы в течение нескольких лет с момента окончания школы. Например, в начале декабря в Самаркандской области после анализа были освобождены от должностей директоры некоторых школ и их заместители. В Кашкадарьинской области уволены 20 директоров.

Министр народного образования Шерзод Шерматов в конце ноября сообщил, что во время визита в Хорезмскую, Навоийскую, Сырдарьинскую и Кашкадарьинскую области обнаружил, что основное различие между школами с хорошей и плохой успеваемостью «связано с самоотверженностью директора и персонала школы». Он заявил, что после увольнения руководителей школ, выпускники которых не поступали в вузы, коллектив этих образовательных учреждений начинал работать активнее, и в течение года число таких школ снизилось в три раза.

Шерзод Шерматов подчеркивал, что в школе должны работать учителя, которые обучают и воспитывают учеников:

«Мы постараемся создать для них дополнительные условия, повысить их авторитет. При этом мы рекомендуем людям, которые не работают над собой, кто случайно оказался в школе… найти работу где-нибудь в другом месте, а не в школе. Отныне школы будут работать только на результат, а учителям придется работать над собой».