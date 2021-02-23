С 1 марта КНАУФ переходит на международный ГОСТ 32614–2012 (EN 520:2009), который действует на территории стран СНГ.

Особенности нового ГОСТа:

изменение условных обозначений. Так, на смену термину «гипсокартонный лист» приходит «гипсовая плита»;

расширение ассортимента с четырех до восьми видов гипсовых плит;

соответствие требованиям европейского стандарта;

возможность сочетания нескольких свойств плит для эффективного решения задач по огнестойкости, влагостойкости и ударопрочности.

Переход Узбекистана на ГОСТ EN 520:2009 вызван требованиями рынка. Строительство в республике выходит на другой уровень. Вместе с этим повышается потребность в материалах, которые обеспечивают высокую огнестойкость, звукоизоляцию, прочность и влагостойкость конструкций сухого строительства.

Новые типы гипсовых плит:

Е — имеет пониженное водопоглощение и минимальную паропроницаемость. Используется для обшивки элементов наружных стен;

P — позволяет наносить на лицевую сторону гипсовую штукатурку и приклеивать другие материалы;

R — применяется для решений, требующих повышенной прочности при изгибе в продольном и поперечном направлениях;

I — используется, когда необходима повышенная твердость поверхности.

КНАУФ — международная компания, основанная на принципах семейного бизнеса. Она сумела сохранить эти ценности несмотря на глобальный масштаб деятельности.

Международная группа КНАУФ — крупный мировой производитель стройматериалов. В 1993 году началась инвестиционная деятельность КНАУФ в России. Затем приобретались и создавались предприятия в Украине, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и Грузии. Маркетинговая деятельность распространилась практически на все страны СНГ, Грузию и Монголию.

Предприятия КНАУФ в СНГ оснащены современным оборудованием, используют единую для всей международной группы технологию производства и выпускают строительные материалы высокого качества. Стандарты качества являются едиными как для предприятий КНАУФ в Германии, так и для стран СНГ.

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