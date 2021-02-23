Государственный налоговый комитета опубликовал перечень из 206 компаний (.pdf)с государственной долей, которые заключали «фиктивные» сделки с «фирмами-обналичками».

«С целью сокращения теневой экономики и создания равной конкурентной среды для бизнеса сформирован перечень из предприятий, осуществлявших сомнительные сделки (операции) направленные на незаконное уменьшение сумм налогов, причитающихся к уплате», — говорится в сообщении.

По данным ГНК, ряд компаний в период своей деятельности, совершая мнимые сделки, уменьшали налоговые суммы, подлежащие уплате в бюджет. С ними осуществляли финансовые операции — около 10 тысяч предприятий, которые взяли в зачет суммы НДС в размере почти 1 трлн сумов, не уплатив их в бюджет.

Среди таких контрагентов выявлено 120 государственных предприятий (47,3 млрд сумов) и 86 предприятий с государственной долей (48,1 млрд сумов). При этом в списке не раскрываются названия 34 компаний.

В частности, АО «Узбекистон темир йуллари» приобрела продукцию у «сомнительных» компаний на 18,8 млрд сумов, «Кизилкумцемент» — 6,9 млрд сумов, Узметкомбинат — более 5 млрд сумов, «Узбекнефтегаз» — на 720 млн сумов, «Бекабадцемент» — 1,1 млрд сумов, банк «Ипак йули» — 642,1 млн сумов, «Туронбанк» — 173 млн сумов, «Трастбанк» — 580 млн сумов, «Чилонзор буюм савдо комплекси» («Ипподром») — 119,2 млн сумов и другие.

Ранее «Газета.uz» писала, что налоговый комитет сформировал список из 10 тысяч компаний, пользовавшихся услугами 396 «фирм-обналичек» из реестра сомнительных контрагентов для возможного обналичивания средств и уменьшения суммы НДС к оплате. Решение о заморозке их счетов и списании средств на 915 млрд сумов вызвало недовольство предпринимателей. В итоге было решено отозвать часть инкассовых поручений и провести камеральную проверку, чтобы повторно изучить сделки.

По состоянию на 23 февраля налоговые органы подтвердили «фиктивные» сдели (514,8 млрд сумов) на 3145 предприятиях из проверенных 3306 (95,1%).