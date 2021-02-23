Многим знакомо неприятное и беспомощное состояние, когда при неловком движении боль в мышцах вынуждает буквально застыть в неудобном положении. Этому могут предшествовать повышенные нагрузки, сквозняки и переохлаждение, резкие движения и подъем тяжестей.

Препарат «Динапар» поможет как при травмах (вывихах, ушибах, растяжениях), так и при хронических заболеваниях (остеохондрозе, артрите, артрозе, радикулите).





«Динапар» — это обезболивающее средство, которое снимет боль в пояснице, шейном отделе, суставах, а также при растяжениях и вывихах. По своему классу он относится к нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП). Выпускается в виде таблеток, геля и спрея. Но среди них особенно отличается спрей «Динапар QPS».

Действующим веществом препарата является диклофенак, который значительно уменьшает воспаления и чувствительность нервных окончаний. Также в составе присутствует ментол. При местном применении он оказывает сосудорасширяющее и обезболивающее действие. А специальная технология QPS, по которой создан препарат, способствует лучшему проникновению действующих веществ через кожу. Это значит, что спрей начинает действовать за считанное время: боль проходит в течение 20 минут.

Также «Динапар QPS» оказывает приятное охлаждающее и местнообезболивающее действие, не вызывает жжения. А это значит, его могут применять даже люди с чувствительной кожей.

К основному преимуществу спрея «Динапар QPS» относится то, что он практически не воздействует на организм в целом. Ведь пероральные НПВП могут привести к проявлению побочных эффектов. Они оказывают токсичное действие на желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую и мочевыделительную системы.









«Динапар QPS» за счет запатентованной технологии QPS целенаправленно доставляет лекарственное средство в очаг поражения. Такой способ обезболивания снижает риск повреждения жизненно важных органов. А это значит, что его можно применять и больным с заболеваниями сердца, ЖКТ и почек, и беременным до третьего триместра, и пожилым людям.

Ситуаций, когда может помочь спрей, достаточно много. Например, его можно взять с собой в тренажерный зал. Места он много не займет, а в случае растяжения или вывиха спасет от неприятных и болезненных ощущений.





За все время существования линейка лекарственных препаратов «Динапар» уже завоевала достаточно наград. Индийский институт упаковки наградил его премией Indistar за «Превосходство упаковки». А на премии AIOCD «Динапар» был признан «Лучшим запуском бренда».

Официальный дистрибутор «Динапар QPS» является фармхолдинг Serene Pharma.

«Динапар QPS»:

Производитель: Troikaa Pharmaceuticals, Индия. Товар сертифицирован.

Регистрационное удостоверение: DV/X 05074/09/18.

Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со специалистом.

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