В Ферганской области 21 февраля в результате столкновения Nexia-2 и автовоза MAN Trailer погибли два человека, сообщила пресс-служба Управления внутренних дел области.

ДТП произошло в 6:40 утра в Язъяванском районе. Водитель MAN С. А. уснул за рулём и потерял управление. Машина повернула влево и встала поперёк дороги, с ней столкнулась ехавшая следом Nexia-2 под управлением У. И.





Да пассажира Nexia-2 — К. М. и несовершеннолетний К. А. — скончались от полученных травм, один пассажир Т. М. госпитализирован в медучреждение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлёкшее человеческие жертвы).