Вклад «Жозибали» — это выгодная и надежная инвестиция в будущее, с помощью которой можно умножить свои накопления.
Новый вид вклада даст возможность увеличить сбережения и не беспокоиться о надежности вложений. Ведь каждый месяц со дня открытия банк будет выплачивать проценты, а деньги будут храниться в безопасности.
У «Жозибали» довольно гибкие условия, которые нацелены на удовлетворение потребностей населения. Можно внести сбережения на 13 месяцев под 21,2% годовых или на 18 месяцев — под 22,6% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса составляет 500 тысяч сумов. В дальнейшем есть возможность пополнять вклад.
Чтобы открыть вклад, необходимо обратиться в любой филиал Народного банка с паспортом и внести первоначальную сумму. В течение нескольких минут сотрудники все оформят и ответят на все интересующие вопросы.
Адаптивные условия вклада предоставляют возможность подобрать наиболее подходящий для себя вариант.
При досрочном закрытии вклада проценты пересчитываются и выплачивается доход 16% годовых.
Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−20−02.
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