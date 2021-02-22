Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 февраля посетил малую промышленную зону «Даштбог» во время двухдневного визита в Наманганскую область.

Глава государства ознакомился с работой компании Dream liner tekstil, которая занимается пошивом спецодежды и мужских рубашек. Здесь работают 120 мужчин и женщин.

Во время беседы с руководителем предприятия президент обсудил случаи, когда мужья запрещают жёнам работать. По словам Шавката Мирзиёева, с такими явлениями необходимо бороться, создавая рабочие места и достойные условия для труда.

«Говорят: „А что если муж не разрешит?“ Сейчас в Намангане появляется такое выражение. Мы должны бороться с этим, потому что все мы должны быть равны, создавать достойные условия труда для женщин. Если 20−30 таких же предпринимателей, как вы, будут помогать хокиму, то мне уже не нужно будет так ходить — буду заниматься своими государственными делами», — заявил президент в сюжете программы «Особый ракурс».

Глава государства также коснулся вопроса трудовой миграции. «Ещё много наших граждан — ваши соседи, супруги — находятся за границей. Моя главная цель — как бы это ни было трудно, постепенно возвратить их на родину… Это сложно, но мы должны ставить такие цели», — указал он.

С 1 мая 2019 года в Узбекистане отменены запреты применения труда женщин в определенных отраслях или профессиях.

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