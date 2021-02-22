В резиденции премиум-класса Mirabad Avenue до конца февраля действует специальная цена на апартаменты в шестиэтажном доме на второй линии.

На последнем этаже в блоке D на второй линии остались последние четыре квартиры со следующими площадями:




На фото: вид из апартаментов шестиэтажного дома в блоке D

При покупке апартаментов на второй линии резиденты получают в подарок предчистовую отделку, в которую включены:

  • стяжка;
  • шпатлевка;
  • потолки из гипсокартона;
  • возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;
  • индивидуальный котел от Viessmann;
  • панорамное остекление.

На фото: входная группа второй линии в блоке D

Приобретая апартаменты в блоке D, будущие резиденты могут сразу приступить к ремонтным работам и готовиться к заселению.


Для получения персональной консультации можно обратиться в офис продаж или по телефону: (+998) 78−150−22−22.
Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Сайт: mirabad.uz
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