В резиденции премиум-класса Mirabad Avenue до конца февраля действует специальная цена на апартаменты в шестиэтажном доме на второй линии.
На последнем этаже в блоке D на второй линии остались последние четыре квартиры со следующими площадями:
При покупке апартаментов на второй линии резиденты получают в подарок предчистовую отделку, в которую включены:
- стяжка;
- шпатлевка;
- потолки из гипсокартона;
- возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;
- индивидуальный котел от Viessmann;
- панорамное остекление.
Приобретая апартаменты в блоке D, будущие резиденты могут сразу приступить к ремонтным работам и готовиться к заселению.
Для получения персональной консультации можно обратиться в офис продаж или по телефону: (+998) 78−150−22−22.
Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
Сайт: mirabad.uz
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