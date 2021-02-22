Программа развития ООН при финансовой поддержке правительства Японии предоставила техническое содействие Министерству по поддержке махалли и семьи в создании цифровой инфраструктуры и услуг, необходимых для поддержки социально уязвимых групп населения. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе ПРООН в Узбекистане.

Министерству переданы 100 ноутбуков и роутеров, которые позволят сотрудникам органов местного самоуправления взаимодействовать с новой системой электронного документооборота.

Эта система была внедрена для упорядочения информационного обмена между министерством и органами местного самоуправления граждан в 100 махаллях и будет опробована в повседневной работе администраций махаллинских комитетов. Как ожидается, это позволит сократить время обработки данных и тем самым ускорить оказание жителям махаллей государственных услуг.

Кроме того, отмечается в сообщении, сейчас разрабатывается единая база данных для расширения технических возможностей Минмахалли по оказанию социальной поддержки гражданам, в том числе женщинам, пострадавшим от насилия, безработным гражданам, которые нуждаются в повышении квалификации и содействии в поиске подходящей работы, а также социально уязвимым семьям. Система будет собирать и анализировать информацию для принятия решений, помогая определить приоритетность оказания социальной поддержки наиболее нуждающимся.