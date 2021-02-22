Международный турнир по дзюдо из серии «Большого Шлема» прошел 18−20 февраля в израильском Тель-Авиве, на соревновании разыгрывались лицензионные очки Олимпиады в Токио.

Дзюдоисты Узбекистана Шарофиддин Болтабоев, Сардор Нуриллаев и Мухриддин Тиловов стали обладателями золотой и бронзовых медалей, сообщила пресс-служба Национальным олимпийского комитета.

Узбекистан представляли 11 спортсменов — Диёрбек Уразбоев (-60 кг), Сардор Нуриллаев (-66 кг), Мухриддин Тиловов (-66 кг), Жалолиддин Бойназаров (-73 кг), Шарофиддин Болтабоев (-81 кг), Давлат Бобонов (-90 кг), Мухаммадкарим Хуррамов (-100 кг), Алишер Юсупов (+100 кг), Шохрух Бахтиёров (+100 кг), Диёра Келдиёрова (-52 кг) и Гулноза Матниязова (-70 кг).

Фото: Международная федерация дзюдо

С тремя завоеванными наградами сборная Узбекистана заняла восьмое место в общекомандном зачёте. Всего в турнире приняли участие 418 спортсменов из 60 стран, были разыграны 14 комплектов медалей.

Помимо израильского «Большого шлема» в квалификационную систему к Играм в Токио в этом году вошли такие же высокорейтинговые состязания, которые пройдут в Ташкенте (5−7 марта), Тбилиси (26−28 марта), Анталии (1−3 апреля) и Париже (8−9 мая), а также весенние континентальные чемпионаты — европейский (16−18 апреля) в Лиссабоне, и чемпионат мира в Будапеште (6−13 июня).