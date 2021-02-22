Боксёр Гузаль Исматова скончалась в возрасте 25 лет от онкологического заболевания. В течение последнего года спортсменка не участвовала в соревнованиях. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Федерации бокса Узбекистана.

Гузаль Исматова выступала в тяжёлом весе (+81 кг). В 2013 году на чемпионате области заняла первое место, а уже в 2014 году на первенстве страны стала чемпионкой Узбекистана. Девушка защитила этот титул также в 2015—2017 годах.

В 2017 году Гузаль Исматова на чемпионате Азии в финальном поединке одержала победу над соперницей из Вьетнама и стала чемпионкой континента.