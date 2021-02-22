В сентябре 2020 года АИКБ «Ипак Йули» совместно с компанией VISA запустил широкомасштабную акцию «Выиграть автомобиль — просто» с главным призом — Hyundai Elantra.

Каждый месяц держатели карт VISA от «Ипак Йули», совершившие покупки на сумму не менее 10 долларов США, выигрывают один из призов:

мобильный телефон;

смарт-часы;

наушники;

Powerbank;

портативные колонки;

многофункциональные цифровые часы.

Розыгрыш призов проходит ежемесячно в прямом эфире на странице банка в Instagram. Список победителей акции публикуется на сайте в разделе «Новости».

Участвовать в акции можно только при ежемесячных покупках на сумму не менее 10 долларов картой VISA.

Главный приз будет разыгрываться этой весной. Клиенты банка, совершившие покупки на сумму не менее 100 долларов за период акции, смогут выиграть суперприз — автомобиль Hyundai Elantra.

Розыгрыш продлится до 31 марта 2021 года.

Открыть карту VISA довольно просто. Нужно скачать приложение Ipak Yo’li mobile и заказать карту.

Подробную информацию можно получить в Telegram и круглосуточном контакт-центре по телефону: (+998) 78−140−69−00.

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