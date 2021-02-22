По итогам января 2021 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил 2,3 млрд долларов, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года ниже на 657,6 млн долларов, или 22,2%. Об этом говорится в отчёте Государственного комитета по статистике.





Импорт почти восстановился до показателей прошлого года. Так, в январе было импортировано товаров и услуг на 1,6 млрд долларов, что ниже прошлогоднего показателя за аналогичный период на 3,9%. При этом экспорт резко упал (на 46%) и составил 694,8 млн долларов.

В результате отрицательное сальдо внешнеторгового оборота выросло до 913,3 млн долларов — в 2,3 раза больше прошлогоднего показателя за январь.

Такой резкий рост отрицательного сальдо связан с тем, что Узбекистан в январе не продавал золото. Для сравнения страна начала 2020 год с продажи драгметалла на 489,8 млн долларов (38% всего экспорта), 2019-й год — на 812,2 млн долларов (48,5%). В 2018 году и ранее не сообщалось об экспорте золота.

На данный показатель также повлияло снижение экспорта газа на 88,3% — с 128,3 до 15,5 млн долларов.

Экспорт без учёта золота снизился на 12,8% — с 796,7 до 694,8 млн долларов.

В структуре экспорта в январе преобладали промышленные товары (35,7%), услуги (23,9%), пищевые продукты (11%) и химические вещества (8,9%). Экспорт последних увеличился в 6,4 раза.

Основную долю в импорте занимают машины и транспортное оборудование (33,5%), промышленные товары (16,9%), а также химические вещества и аналогичная продукция (13,2%).

Китай — по-прежнему основной торговый партнёр Узбекистана. Следом идут Россия, Казахстан и Турция.

Что с золотом

Источник: Госкомстат.

Источник: РБК.

Главный экономист Департамента монетарных операций Центрального банка (ЦБ) Бекзод Мирахмедов объяснял, что ЦБ продает золото исходя из задач эффективного управления золотовалютными активами, в том числе, анализа международного рынка драгоценных металлов и прогноза цен на золото.

Так, Узбекистан начал наращивать продажу золота с мая, когда цены на драгметалл росли. В августе была зафиксирована самая максимальная биржевая цена на золото за всю историю — 2069,5 долларов. Именно в этом месяце регулятор продал драгметалла на 2,5 млрд долларов (из 5,8 млрд долларов).

В сентябре, когда золото начало дешеветь, ЦБ приостановил продажу. По состоянию на 22 февраля 2021 года её цена составляет 1800 долларов.

Ранее глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов сообщил, что дорогое золото принесло экономике страны дополнительно 24 трлн сумов.