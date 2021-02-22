Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Шаватском районе Хорезмской области 20 февраля, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Инцидент произошёл примерно в 17:40 в чайхане «Ортик ота», где находились гражданин К. О., его супруга И. С. и трое детей — З. О., О. О и Х. О. Причиной отравления называется утечка газа из газовой печи на кухне заведения.

В результате супруги и ребёнок Х. О. скончались на месте происшествия. Двое детей с признаками сильного отравления были доставлены в больницу.

Районная прокуратура ведёт доследственную проверку по факту происшествия.