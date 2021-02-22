В новосибирском центре «Вектор» подтверждён первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передаёт РИА Новости.

Учёные смогли выделить генетический материал заболевания у семерых работников фабрики на юге страны, где в декабре 2020 года зафиксировали вспышку гриппа у птиц. Мероприятия по защите людей и животных провели в короткие сроки, что позволило остановить распространение инфекции.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что вирус пока не может передаваться от человека к человеку, но это может произойти из-за его мутации. Она отметила, что открытие даёт возможность подготовиться к изменениям вируса, создать тест-системы и произвести вакцину.

По данным Европейских центров по профилактике заболеваний, вспышка заражений штаммом гриппа H5N8 среди птиц наблюдалась в течение всего прошлого года в Дании, Франции, Германии, Швеции, Нидерландах, Великобритании и других странах Европы. Большинство из таких случаев приходилось на популяции диких птиц, но было зафиксировано и несколько случаев заражений у домашних и содержащихся в неволе птиц.

Всемирная организации здравоохранения, по данным ТАСС, уже получила уведомление России о заражении людей разновидностью птичьего гриппа. Сейчас эксперты ВОЗ оценивают опасность распространения нового штамма.