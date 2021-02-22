В 2022 году Узбекистан примет чемпионат Азии по футболу среди игроков до 23 лет, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола (АФУ). Турнир пройдёт 1−19 июня.

В АФУ отметили, что заявка Узбекистана и другие документы, касающиеся тендерного процесса, были всесторонне изучены и одобрены представителями Азиатской конфедерации футбола, которые приняли заключительное решение о проведении в стране Кубка Азии U-23 (носил название чемпионат Азии до 23 лет до ребрендинга в 2021 году).

Первоначально Китай должен был принимать турнир в качестве подготовительного соревнования перед Кубком Азии 2023 года. Однако 15 октября 2020 года Китайская футбольная ассоциация отказалась от проведения турнира из-за конфликтов в расписании, сроков завершения строительства стадиона перед другими международными событиями и проблем, созданных пандемией COVID-19.

Ранее Ассоциация футбола Китая отказалась от права принимать чемпионат Азии до 23 лет в 2022 году, объясняя это проблемами с организацией Зимних Олимпийских Игр в Пекине.

Молодежная сборная Узбекистана становилась обладателем золотых медалей турнира в 2018 в Китае. В прошлом розыгрыше кубка в 2020 году узбекские футболисты заняли четвертое место (победила Республика Корея). Сам чемпионат проводится с 2013 года раз в два года.