«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов ароматных согревающих напитков.

Горячий шоколад





Горячий шоколад особенно хорош, когда на улице холодно. Напиток можно дополнить взбитыми сливками, шариком мороженого или зефирными конфетами маршмеллоу.

Ширчой





Ширчой — напиток из чая и молока. Готовится в считанные минуты, но при этом сытный и бодрящий.

Клюквенно-брусничный чай





За окном серо и постукивают капли дождя? Хотите окунуться в атмосферу тепла и ярких красок? Тогда попробуйте заварить очень вкусный и яркий клюквенно-брусничный чай.

Имбирный чай





В сезон простуд особой популярностью пользуется этот напиток. Приготовив такой чай, можно согреться и укрепить иммунитет.

Цитрусовый чай





Ароматный цитрусовый чай — безупречное решение для холодного времени года. Свежезаваренная чашка ароматного напитка наполнит день яркими красками и зарядит энергией

Согревающий безалкогольный глинтвейн





Что может быть лучше, чем холодным вечером приготовить горячий глинтвейн, который не только моментально согреет, но и поднимет настроение.

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