Узбекистан в 2020 году импортировал древесину и изделия из древесины из 50 зарубежных стран на сумму 566,8 млн долларов, следует из данных Государственного комитета по статистике.

По данным Госкомстата, это показатель на 45,1 млн. долларов меньше, чем в 2019 году.

Самая большая доля импортируемой древесины и изделий из дерева за прошлый год приходится на Россию — 520 млн долларов, или 91,7% всего импорта. Следом идут Китай (18,8 млн), Турция (6,5 млн), Беларусь (4,2 млн), Италия (2,8 млн), Кыргызстан (2,8 млн), Украина (2,6 млн), Казахстан (2,6 млн), Республика Корея (1,7 млн) и Германия (1,1 млн).

Ранее ЦЭИР сообщал, что доля импорта древесины и изделий из нее в товарной структуре импорта Узбекистана из ЕАЭС составляет 7−8%. Если в 2019 году из стран союза в Узбекистан было импортировало древесины и изделий из дерева на 473,1 млн долларов, то за девять месяцев 2020 года этот показатель составил 326,4 млн долларов. Наибольший объём импорта данной товарной группы пришёлся на продольно-распиленные лесоматериалы, древесноволокнистые плиты и древесностружечные плиты.