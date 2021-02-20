Цифровая экономика требует пересмотреть взгляды на организацию работы предприятия, каждого сотрудника и даже целого офиса. А еще лучше, когда вполне реальную выгоду приносит виртуальный офис. UZTELECOM предлагает инновационную услугу, с которой ваш офис будет работать виртуально, в то время как вы занимаетесь более важными делами или отдыхаете.

Что такое «Виртуальный офис»

Услуга заключается в том, что позвонив на виртуальный номер вашей организации, клиент может получить интересующую информацию, оставить сообщение или отправить факс при помощи автоматизированной системы ответа (IVR).

При необходимости можно распределять поступающие звонки по соответствующим отделам или сотрудникам в зависимости от целей и потребностей звонящего.

Подключив услугу «Виртуальный офис», можно получить отличного помощника, досконально владеющего нюансами бизнеса. Он будет исправно выполнять рабочие обязанности в любое время суток, даже когда вы находитесь вне офиса или отдыхаете.

Какой сценарий нужен именно для вас

Звонок с виртуального номера может быть переадресован на любой другой более оптимальный по условиям вашего бизнеса. В случае, если с виртуального номера установлена переадресация на несколько ваших номеров, то вы получаете многоканальный номер, который никогда не будет занят. Таким образом можно не держать всех сотрудников в офисе. Клиенты могут связаться с ними напрямую, вне зависимости от их местонахождения.

«Виртуальный офис» доступен везде и всегда только для вас

Доступ к виртуальному офису вы можете получить из любой точки мира. Для этого достаточно иметь доступ к интернету. В персональном кабинете вы будете получать подробную информацию о всех принятых и пропущенных звонках, просматривать полученные факсы в электронном виде и прослушивать голосовые сообщения.

Вне зависимости от вашей локации вы всегда можете быть уверены в том, что виртуальный офис работает без нареканий. При этом каждый клиент или партнер сразу дозванивается и общается с профессиональным, пусть и виртуальным, секретарем.

UZTELECOM предлагает испытать прелести цифровой экономики с услугой «Виртуальный офис».

«UZTELECOM — национальный оператор!»

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Телефон для справок: (+998) 71−200−80−80.

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