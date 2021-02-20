Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 февраля примет участие в работе 46-й сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека (СПЧ), сообщила пресс-служба главы государства.

В состав совета входят 47 государств-членов. В октябре прошлого года Узбекистан впервые был избран членом этой структуры на период 2021—2023 годов.

В связи с пандемией коронавируса нынешнее заседание совета будет проходить в городе Женеве в формате видеоконференции.

В повестку дня включены вопросы, связанные с соблюдением и защитой прав человека, в том числе обеспечением гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав. Ожидается также обсуждение положения в Мьянме, где 1 февраля военные объявили о введении чрезвычайного положения и смещении руководства страны.

В мероприятии планируется участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Верховного комиссара по правам человека Мишель Бачелет, глав государств, правительств, министров иностранных дел и высоких представителей из порядка 150 стран мира.

Президент Узбекистана выступит в первый день работы форума на его пленарной части.

В своем выступлении Шавкат Мирзиёев остановится на приоритетах углубления демократических преобразований в стране и основных направлениях работы в рамках Совета по правам человека, говорится в сообщении. Ожидается трансляция по центральным телеканалам.