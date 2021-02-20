В Ферганском районе Ферганской области 17 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Matiz, сообщило региональное Управление внутренних дел.

Авария случилась на 15-м км автомобильной дороги Аввал-Вуадиль, где водитель транспортного средства М. Д. не справился с управлением и врезался в тополь на обочине дороги. От полученных травм на месте происшествия скончалась его годовалая дочь.

Сам водитель, его супруга М. М. и свояченица А. З. с различными телесными повреждениями были доставлены с больницу.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Ферганского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса. Следствие продолжается.