Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов предложил выделить всем 60 депутатам регионального Кенгаша народных депутатов по 50 млн сумов для решения проблем населения, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе областной администрации.

Согласно решению, они в общей сложности получат 3 млрд сумов, которые будут распределены через фонд «Саховат ва кумак» («Доброта и поддержка») и направлены, в первую очередь, в самые бедные районы. В рамках этих мероприятий, каждый депутат должен будет сформировать список из 10 семей в своем округе и контролировать работу по выводу их из бедности. В результате системная работа охватит 16 тысяч бедных семей, проживающих в области, говорилось на сессии кенгаша.

По данным хокимията, по состоянию на 1 января 2021 года всего по области в списке «темир дафтар» («железная тетрадь»), куда вносится информация о нуждающихся, числятся более 16 тысяч малообеспеченных семей, из которых свыше 6000 тысяч — трудоспособные безработные граждане.

В качестве эксперимента ранее было принято решение помочь безработным гражданам «не продуктами, а необходимой техникой», с помощью которой они могли бы получать регулярный доход, говорится в сообщении областной администрации. На эти цели из фонда поддержки выделено около 9 млрд сумов. Из них на 1,5 млрд сумов между 771 человеком, с учётом их пожеланий, распределена техника различных видов. Ещё 10 млрд сумов выделят на профессиональную подготовку населения.

Ранее с похожей инициативой выступил хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и сообщил, что каждому из 60 депутатов столичного кенгаша народных депутатов предоставят по 2 млрд сумов на «решение проблем, поднятых избирателями». Кроме того, на эти же цели планировалось выделить по 100 млн сумов депутатам районного кенгаша.