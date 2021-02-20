Кусочек доброй старой Англии в Узбекистане: истинно английский интерьер, приятная ретро-атмосфера, богатый ассортимент мясных блюд и напитков. Ye Olde Chelsea Arms приглашает всех войти в новую эпоху британских пабов.

В лучших традициях старой Англии

Паб обустроен в лучших традициях старой Англии. Старинная мебель, винтажные книги и посуда, раритетные статуэтки, телефоны и другие предметы интерьера погружают гостей в непередаваемую ретро-атмосферу британского романтизма. В заведении два этажа, что помогает комфортно расположиться порядком 100 человек. А в теплое время года, функционирует так называемая out-зона, где гости заведения могут насладиться едой и напитками на свежем воздухе.





Новая история знаменитого паба

Chelsea — это уже история. История, которая начинается заново с новыми планами, меню и командой, жаждущей порадовать гостей сочными стейками, широким ассортиментом напитков и приветливым сервисом.

Здесь по-прежнему по вечерам играет живая музыка. Резидент паба DJ MONE поможет гостям по-настоящему расслабиться в суете ежедневных дел. Любителям разнообразных спортивных пристрастий тут также рады — во время значимых спортивных событий в мире тут собираются целые компании болельщиков.





Мясо, из-за которого хочется возвращаться вновь и вновь

Богатый выбор сочных стейков и мясных закусок, не оставит равнодушными даже самых взыскательных посетителей. Те, кто однажды попробовали нежное мясо в Chelsea, непременно жаждут вернуться сюда за новой порцией гастрономических ощущений.

Помимо разнообразных блюд из курицы, говядины, баранины, рыбы и знаменитых колбасок в меню можно найти хороший ассортимент различных закусок и гарниров, первых блюд и салатов.





Ye Olde Chelsea Arms перевернул страницу и пишет свою новую историю. Поэтому паб планирует часто проводить интересные и насыщенные акции. Одна из них уже действует сейчас: женским компаниям предоставляется скидка в 30%.





Ye Olde Chelsea Arms открыт ежедневно с 18:00 до 6:00.

Узнать дополнительную информацию и забронировать столик можно по телефону: (+998) 99−133−4343.

Адрес: ул. А. Каххара, 25.

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