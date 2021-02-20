Хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков в субботу встретился с жителями махалли «Бунёдкор» Намангана, которую накануне посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.





Как мы писали, Шавкат Мирзиёев приехал в махаллю незапланированно. Он увидел, что здесь разбиты дороги, территории не благоустроены. Жители на встрече с главой государства пожаловались на отсутствие питьевой воды и газа.

«Каждый день буду здесь, буду вашим соседом. Жить буду напротив здания махаллинского комитета. Сегодня здесь установят контейнер, на котором будет написано „Дом хокима области“», — заявил хоким.





С раннего утра в махалле трудились сотни рабочих и добровольцев. Начата прокладка линий электропередачи и водопровода, очистка территорий от мусора, асфальтирование улиц. Старая свалка будет закрыта, а здание махаллинского комитета будет построено заново, сообщает хокимият.

«На территории в 3 гектара здесь будут образованы малая промышленная зона и открыты минимум 10 предприятий. За счёт этого в махалле, где проживают 12 тысяч человек, будут трудоустроены 1000 человек», — отметил Шавкатжон Абдуразаков.

Напомним, в ходе визита президента в регион Шавкатжон Абдуразаков был утверждён хокимом области. С 25 сентября прошлого года он работал исполняющим обязанности хокима. Ранее работал председателем Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, хокимом Намангана и Наманганского района.