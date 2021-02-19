На этой неделе по Узбекистану наблюдалась очень тёплая погода с температурой воздуха на 13−17 градусов выше нормальных для второй половины февраля значений. В четверг воздух прогрелся до +25…+28 градусов — это самые высокие значения температуры для 18 февраля за весь период метеонаблюдений, сообщает Узгидромет.

В пятницу, 19 февраля, погода начала портиться, наблюдается плотная облачность, по северо-западным районам прошли дожди, переходящие в снег. «Виной непогоде холодный и влажный антициклон, который сегодня проникает в наш регион с районов Кавказа», — объяснили синоптики.

В течение дня по стране местами пройдут дожди, по северу — снег. Лишь по Сурхандарьинской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областям осадки маловероятны. Местами будет усиливаться ветер до 17−22 м/с, возможны порывы до 25−30 м/с. Температура воздуха ожидается в пределах +15…+20 градусов, по северу — не превысит 0…+5 градусов.

На выходные дни влияние антициклона сохранится, по стране временами пройдут дожди, местами возможны сильные. По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям осадков не ожидается. Температура воздуха понизится ночью до +2…+7 градусов, днём — до +8…+13 градусов. Среднесуточная температура воздуха приблизится к норме.

По горным районам сохраняется лавинная опасность.