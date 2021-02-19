18 февраля «Узбекинвест» запустил второй сезон подкастов о страховании на узбекском языке. В первом выпуске, который по традиции прошел в прямом эфире на радиостанции Oriat Dono (106.5 FM), специалисты компании объяснили суть страхования выезжающих за рубеж. Они также рассказали что делать, если произошел несчастный случай во время отпуска и какие есть программы страхования для внутреннего туризма.
Во втором сезоне подкастов «Узбекинвест» обещает слушателям охватить еще более интересные сферы страховой деятельности. Это поможет повысить страховую грамотность жителей Узбекистана и доверие к страховым услугам.
Теперь «Узбекинвест» будет дарить слушателям подарки за активность и интересные вопросы во время прямого эфира. Подкасты на узбекском языке будут выходить каждые две недели с 10:00 до 11:00.
Также специалисты «Узбекинвеста» сообщили важную новость. С 25 февраля подкасты о страховании будут выходить и на русском языке на Oriat FM (100.5 FM). Прямая трансляция будет проходить каждый второй четверг с 10 до 11 часов утра.
В рамках 12 серий сотрудники «Узбекинвеста» будут обсуждать важные аспекты страховой деятельности и объяснять преимущества страхования. Видеоверсии подкастов будут размещаться в Youtube, а аудиоверсии — на «Яндекс Музыке» и Castbox.
Первый сезон подкастов о страховании можно посмотреть в YouTube, соцсетях и популярных аудиосервисах.
Скачать мобильное приложение «Узбекинвеста» можно в Play Market и AppStore.
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