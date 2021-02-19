Предприниматель Алишер Усманов предложил покрыть половину расходов, связанных с закупкой 1 миллиона доз вакцины от коронавируса в рамках первого этапа вакцинации населения. Об этом 19 февраля сообщил президент Шавкат Мирзиёев, выступая на сессии кенгаша народных депутатов Наманганской области, передает корреспондент «Газеты.uz».

«Алишер Бурханович [Усманов] сказал, что закупит за свой счет 500 тысяч доз вакцины из запланированных 1 миллиона. Сказал, что любит Наманган, и попросил дать региону первые 50 тысяч. Мы рассматриваем этот вопрос», — сказал глава государства.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что в результате принятых в стране мер по борьбе с COVID-19 значительно уменьшилось количество регистрируемых случаев заболевания.

«Сегодня утром мне сообщили, что в Узбекистане выявлено только 11 случаев заболевания коронавирусом. Это очень большое достижение. Принятые нами меры заложили основу для получения такого результата», — отметил президент.